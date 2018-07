Više od šest hiljada učesnika Marša mira stiglo je u Memorijalni centar Potočari, a među njima je i Mevlad Omerović rodom iz Voljavice, Općina Bratunac.

Foto: FENA

Tokom rata Mevlad je imao pet godina, a danas ima 27 i šestu godina učestvuje u Maršu mira. On je danas porodičan čovjek.



- Put je bio dug, ali na sreću nije bilo nikakvih problema. Nakon pohoda čovjek osjeća lakoću, ali tuga prevladava, sjetivši kako je njima bilo tokom 1995.godine - kazao je Feni Omerović.



Jedna od učesnica je sedamdesetogodišnja Hasma Fejzić iz Kamenice koja osam godina učestvuje na Maršu mira.



- Hvala Bogu kad me zdravlje služi pa mogu da pješačim. Moj suprug je ubijen i pamtim strašan zločin tokom rata - kazala je Fejzićeva i njena poruka je da svi koji imaju mogućnost trebaju da učestvuju u Maršu i odaju počast nevino stradalim žrtvama te da nikad ne zaborave 1995. godinu.



Predsjednik Udruženja koraci mira Odžak Nihad Alić peti put učestvuju u Maršu mira. On je idejni tvorac Marša mira Odžak - Srebrenica.



- Dolazimo s porukom mira i ljubavi. U Nezuku nam se pridružilo više od 20 učesnika iz Odžaka, trojica iz Zagreba, a jedan iz Tuzle. Bilo nas je osam iz Odžaka koji smo krenuli iz Zagreba. Krenuli smo 23. juna iz Zagreba - izjavio je Feni Alić.



(FENA)