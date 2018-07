Učesnici "Marša mira" , njih oko šest hiljada, stigli su u Memorijalni centar Potočari povodom sutrašnjeg obilježavanja 23. godišnjice genocida u Srebrenici.

Foto: 24sata.info

Učesnike maratona posvećenog genocidu u Srebrenici u Potočarima dočekuju brojni Bosanci i Hercegovci, ali i gosti iz cijelog svijeta.



Svi oni zajedno će večeras iz nekadašnje tvornice akumulatora u Potočarima iznijeti tabute s posmrtnim ostacima žrtava genocida u Memorijalni centar gdje će sutra, 11. jula, biti ukopane na zajedničkoj dženazi.



Najbrojniji je Marš mira ''Nezuk-Srebrenica'' kojem se danas na jednoj dionici priključila i američka ambasadorica u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack.



Tada je kazala da je počašćena što ima priliku učestvovati u ovakvom pohodu, sa preživjelim žrtvama genocida, rodbinom i prijateljima žrtava.



Kao i ranijih godina učesnike marševa dočekala je srebrenička majka Šuhra Malić koja je izgubila dva sina. Tradicionalno ih je darovala slatkišima.



- Na ovaj način im zahvaljujem što se sjećaju moje djece i hiljade drugih Srebreničana. Tada je teško bilo dati slatkiš onima koji su bježali kroz šumu od smrti, ali ja sad mogu darovati one koji podsjećaju na te strahote - kazala je Malić Feni.



Na zajedničkoj dženazi 11. jula ove godine u Memorijalnom centru u Potočarima bit će ukopani posmrtni ostaci 35 žrtava genocida, među kojima i četiri maloljetnika. Vesid Ibrić i Feris Mehmedović imali su po 16 godina. Po godinu su stariji bili Muhamed Alić i Edin Burić.



Među 35 žrtava su i posmrtni ostaci mladog bračnog para Nijazije i Remzije Dudić. Remzija je kada je ubijena bila u šestom mjesecu trudnoće.



Najstarija žrtva koja će ove godine biti ukopana u Potočarima je Šahin Halilović, koji je imao 71 godinu.



U mezarju u Potočarima do sada je ukopano 6.575 žrtava genocida.



Prva kolektivna dženaza u Memorijalnom centru u Potočarima obavljena je 2003. godine.



Najstarija žrtva koja je do sada ukopana u Potočarima je Šaha Izmirlić, rođena 1901. godine, a najmlađa novorođenče - djevojčica Muhić.



(24sata.info)