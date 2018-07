Čedomir Jovanović, predsjednik Liberalno-demokratske partije Srbije, prisustvovat će sutra u Potočarima obilježavanju 23. godišnjice genocida u Srebrenici, objavljeno je na Facebook stranici ove političke partije.

Arhiv / 24sata.info

Na Facebooku je objavljena i Jovanovićeva poruka:



- "Srebrenica je naša sramota i grijeh. Osjećam duboku ljudsku potrebu da budem tamo. Ne smijemo se sklanjati pred onima koji bi željeli opet da nas vrate mržnji i ludilu koje nas je sve tako skupo koštalo. To nije samo moja obaveza kao jednog političara. To je moja obaveza kao čovjeka i roditelja, da tamo budem 11. jula. To je najmanje što mogu da učinim."



(24sata.info)