Izložba fotografa Ron Haviva, "Shadow of Memory", 11. jula će biti otvorena u Memorijalnom centru Potočari u Potočarima, povodom obilježavanja 23. godišnjice genocida u Srebrenici.

Foto: FENA

Posjetitelji će imati priliku da vide kolekciju rijetko objavljenih ili nikada viđenih fotografija koje su tematski podijeljene na sedam različitih priča, zabilježenih u vrijeme agresije na BiH: "Sarajevo - 6. april", "Bijeljina", "Život u ratu", "Logori", "Ponovno ujedinjenje", "Vojnici" i "Srebrenica".



Ron Haviv je povodom otvaranja izložbe u Srebrenici na godišnjicu genocida napisao zbog čega uopšte smatra bitnim baviti se onim što se dogodilo u Bosni i Hercegovini, ali i na koji način je to njega lično oblikovalo.



- Događaji koji su se desili za vrijeme rata u Bosni, te konsekventni genocid u Srebrenici su oličenje onoga što se može dogoditi prilikom demoniziranja „drugog i drugačijeg“, i to je nešto što se mora razumjeti u sadašnjem trenutku – kazao je pored ostalog Haviv i dodao da fotografije prate pad Srebrenice i potrebne su kao podsjetnici na to gdje se svijet nalazio prije više od 20 godina i na to prema kuda smo možda usmjereni ponovo danas.



Na programu povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici bit će prisutan i direktor Modula Memorije i direktor Festivala MESS Nihad Kreševljaković.



Izložba je u okviru kulturološkog programa Modul Memorije 30. marta svečano otvorena u Vijećnici, saopćeno je iz MESS-a.



(FENA)