Po sedmi put motoristi iz gotovo cijele Evrope organizovali su se kako bi održali Moto-maraton za Srebrenicu u znak sjećanja na žrtve srebreničkog genocida. Motoristi su jutros sa Ilidže krenuli ka Memorijalnom centru Potočari, a njihova prva stanica bilo je Spomen-obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva, gdje su Fikretu Kubatu iz “Udruženja za djecu oboljelu od raka“ dodijelili donaciju, javlja Anadolu Agency (AA).

Ove godine, prema riječima Envera Sulića, predsjednika Organizacionog odbora Moto-maratona Srebrenca, okupio se najveći broj motorista koji žele odati počast žrtvama genocida.



“Kao i svake godine, veliki broj motociklista je uzeo učešće. Tu su prijatelji iz Turske njih desetak, da sada ne nabrajam, tu su sve zemlje okruženja i iz velikog broja evropskih zemalja. Mislim da je ovdje nekih 550 do 600 motora“, kazao je Sulić, te dodao:



“Šaljemo poruku mira, odajemo počast stradalima u Srebrenici i na svim mjestima gdje svraćamo. Šaljemo poruku da se to ne zaboravi, da se ne ponovi, šaljemo poruku mlađim generacijama da to nekako prepisati od nas, danas jesmo, sutra nismo ovdje. Pokušavamo na njih to prenijeti da ovo pređe u tradiciju. Emocije su kao i svake godine sve teže i teže, ljudi to naravno doživljavaju svako na svoj način.“



Dodao je da ga raduje što je maraton postao internacionalni i da je od nekih 150 motora na prvom sada taj broj došao na skoro 600 motorista.



“Uvijek su postojale predrasude kada su bikeri u pitanju. Međutim, pokazujemo da imamo i srce i dušu, da suosjećamo sa svim dešavanjima u državi, u okruženju, u društvu... Svake godine napravimo jedan humanitarni gest, ove smo prikupili određeni iznos novca za Udruženje 'Srce za djecu'. To je udruženje djece oboljele od raka u Federaciji BiH“, istakao je Sulić.



Među motoristima koji su odlučili prevaliti veliki put kako bi učešćem u Moto-maratonu za Srebrenicu odali počast žrtvama genocida bilo je i 11 državljana Turske.



“Radujemo se što smo došli ovdje. Naša želja je da iskažemo poštovanje prema žrtvama genocida u Srebrenici. Bili bismo izuzetno sretni ako bi ovim maratonom uspjeli barem malo ublažiti bol porodicama stradalih“, kazao je Murat Sagir, koji je stigao iz Istanbula.



Fikret Kubat, projekt menadžer Udrženja “Srce za djecu“- rekao je da ovo nije prvi put da motoristi pomažu djeci oboljeloj od raka, te da su ranije učestvovali u projektu izgradnje “Roditeljske kuće“.



“Ovo što se desilo u Srebrenici je tragedija za cijelo čovječanstvo. Da bi buduće generacije imale mir i da bi naša djeca imala spokoj, potrebno je pomoći im. Potrebno je da odrastaju i da imaju normalne uslove. Ovaj gest bikera mnogo znači za naše udruženje, za našu djecu. Oni su i ranije tokom izgradnje 'Roditeljske kuće' bili uz naš projekat, uz ovu dječicu. Hvala im i želim da u miru odu do Srebrenice i da se vrate svojim familijama“, rekao je Kubat.



Učesnici Moto maratona Srebrenica, njih oko 600, nakon defilea kroz Sarajevo uputili su se ka Memorijalnom centru Potočari. Na putu prema Srebrenici motoristi će zastati u Kladnju, Vlasenici, Konjević-Polju, gdje će podržati nanu Fatu Orlović i njenu borbu, a zatim će posjetiti Memorijalni centar Veljaci kod Bratunca kako bi odali počast žrtvama. Dolazak u Memorijalni centar Potočari planiran je danas u večernjim satima. Nakon što budu postavili moto-kamp učesnicima Moto maratona će preživjeli iz 1995. godine govoriti o strahotama kojima su svjedočili. Dan kasnije, 11. jula, prisustvovaće će dženazi i obilježavanju 23. godišnjice genocida u Srebrenici.





