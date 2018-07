U centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne i Hercegovine danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Ilustracija / 24sata.info

U ostalim dijelovima bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U zapadnim, istočnim i višim područjima Hercegovine tokom dana, razvojem oblačnosti, bit će s kišom i pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina.



Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 22 do 28, na jugu od 27 do 31 stepen.



Temperature zraka u 11.00 sati: Ivan-sedlo, Sarajevo i Sokolac 18 stepeni, Bugojno, Jajce, Srebrenica i Tuzla 20, Zenica i Zvornik 22, Bijeljina, Brčko, Gradačac i Livno 23, Doboj, Prijedor i Sanski Most 24, Banja Luka, Bihać i Trebinje 25, Grude i Stolac 27 i Mostar 28, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.





(FENA)