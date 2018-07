Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić, na poziv Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Rijeke, nazočio je Mimohodu za žrtve genocida, te izložbi fotografija i promociji fotomonografije o Srebrenici.

Foto: FENA

Salkić je najprije posjetio izložbu „Srebrenica – Memento“, koja je postavljena na korzu u centru Rijeka, a na kojoj su postavljene fotografije Ahmeta Bajrića Blicka, koje svjedoče o razmjerima genocida u Srebrenici.



Potom, zajedno s mnogobrojnim stanovnicima Rijeke i predstavnicima vlasti, sudjelova je u memorijalnom pohodu, nakon kojeg su spuštene 23 ruže u more, priopćeno je iz Ured potpredsjednika RS-a.



„Izložba i mimohod u centru grada i predstavljanje ove izuzetno vrijedne fotomonografije, dokaz su da vi u ovom gradu, na najbolji način njegujete sjećanje na genocid u Srebrenici. To je nama izuzetno važno. Posebno je važno što uz Bošnjake Rijeke, na ovim događajima učestvuju i zamjenik gradonačelnika i zamjenica župana, ali i građani Rijeke drugih nacionalnosti. To nama govori o prijateljskom odnosu prema Bošnjacima u ovom gradu, ali i činjenici da je ovaj grad na strani istine i pravde, jasno pokazujući tko je žrtva, a tko zločinac“, kazao je Salkić u svom obraćanju na predstavljenju fotomonografije „Srebrenički put pakla“.



Dodao je kako Bošnjaci žele individualizaciju zločina, a ne kolektivnu odgovornost, zbog čega bi dobro bilo „da u budućnosti oni, iz čijeg naroda dolaze odgovorni na stravične zločine u Srebrenici, pogledaju ovu izložbu i saznaju istinu, te osude zločince iz svojih redova“, navodi se u priopćenju.



(FENA)