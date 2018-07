Gradska uprava Grada Sarajeva organizirala je večeras prigodan program na "Trgu žrtava genocida u Srebrenici" u Sarajevu posvećen sjećanju na ubijene Srebreničane u genocidu u julu 1995. godine i obilježavanju 23. godišnjice od tog stravičnog događaja.

U srijedu, 11. jula, konačni smiraj ovog nezapamćenog zločina u dolini bijelih nišana u Potočarima kod Srebrenice pronaći će 35 osoba kada će biti ukopani njihovi posmrtni ostaci ekshumirani iz masovnih grobnica širom Bosne i Hercegovine.



Kako je istaknuto večeras u posljednjem ratu građani oba grada (Srebrenica i Sarajevo) preživjeli su nezapamćenu golgotu. U Srebrenici su mučki ubijene 8.372 osobe među kojima su brojna djeca, a Sarajevo je preživjelo najdužu opsadu jednog grada, ubijen je 11.541 građanin i među njima 1.601 dijete.



Zbog toga će ova dva grada biti vezani jedan za drugi, a gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka kazao je večeras okupljenima da se ovaj zločin nikada ne smije zaboraviti i posebno da ga zaboraviti nikada neće građani Sarajeva.



- I Sarajevo je Srebrenica. Srebreničani su Sarajlije, a Sarajlije su Srebreničani. Ovaj grad nikada neće ostaviti same one koji se bore da se glas žrtava genocida čuje. Kao što se u julu bol iz Srebrenice čula do neba, tako se i glas onih koji su preživjeli danas mora čuti na svakoj paraleli i svakom meridijanu zemaljskom - istaknuo je Skaka.



Napomenuo je da u Mravinjce sada pristižu učesnici Marša mira njih više od 6.000 koji će iz bivše fabrike akumulatora u Potočarima na Musalu iznijeti kosti žrtava genocida.



- Nosit će ih na svojim ramenima učesnici Marša mira koji su stigli iz svih krajeva BiH i svijeta, nosit će ih učesnici maratona, motomaratona i biciklističkih maratona koji stižu iz svih dijelova Evrope. Svi oni i svi mi odajemo počast i sjećamo se onih koji su vrijedni svakog poštovanja - naglasio je.



U obraćanju okupljenima predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva Fikret Grabovica kazao je da roditelji ubijene djece iz Sarajeva itekako razumiju majke Srebrenice te je podsjetio da su brojni od njih izgubli dvoje ili više djece.



- Šta reći u trenutku kada ostajete bez daha i kada vam se cijepa srce nego da mi i majke Srebrenice nosimo istu ili sličnu bol jer ni njih ni nas nema ko zvati majko i oče - kazao je Grabovica.



Naglasio je da su zbog te zajedničke boli oni svi danas okupljeni ovdje kako bi dali do znanja da su uz preživjele žrtve srebreničkog genocida najavivši da će uz njih biti i 11. jula u Potočarima kada će neki od njih u kabur spustiti svoje najdraže.



Trg žrtava genocida u Srebrenici pored autobuske i žaljezničke stanice u potpunosti je uređen i upotpunjen fontanom.



