Predsjednica Udruženja "Majke Srebrenice" Munira Subašić danas je u Srebrenici njemačkom tužiocu predala spisak od 22.000 osoba koje dovode u vezu sa genocidom u tom gradu u julu 1995. godine.

Foto: N1

"Meni je danas najvažnije da je s nama tužilac iz Njemačke koji je godinama istraživao genocid u BiH. I dalje će to istraživati. Zbog toga, ispred Pokreta Majke enklave Srebrenica i Žepa, žrtava i svjedoka genocida, poklonit ćemo mu jednu zahvalnicu da se sjeća svega što je uradio. Veliki broj zločinaca još uvijek hoda slobodno. Ispred ove tri organizacije uručit ću mu spisak od 22.000 osumnjičenih za ratne zločine koji su učestvovali u genocidu u Srebrenici", kazala je Subašić.



"Zamolit ću glavnog tužioca da provjeri sve one koji su u Njemačkoj, da budu privredeni, da odgovaraju, ne u Bosni, već u Njemačkoj. Trebaju nam pomoći da oni koji su počinili genocid da prihvate svoju odgovornost. Ovaj spisak od 22.000 osumnjičenih Vlada RS je napravila 2005. godine", kazala je Subašić.



On je poručila da navedeni spisak imaju i Sjedinjene Američke Države, te da će ga poslati i ostalim zemljama kako bi, kako je navela, provjerili sve koji su ušli u njihove zemlje.



(N1)