Banjalučki advokat Dragan Tolimir rekao je za "Avaz" da policija u RS svakodnevno privodi i saslušava članove grupe "Pravda za Davida".

On ističe da se privedeni članovi saslušavaju u Specijalnom tužilaštvu i ističe da do sada nije bilo većih problema.



- Niko nije priveden zbog okupljanja na Trgu Krajine, ali time je pritisak veći. Oni se saslušavaju zbog drugih stvari - navodnog ugrožavanja javnog reda i mira, zbog vrijeđanja i prijetnji. Izvukao sam sve koji su privedeni. Možda su ih namjeravali šamarati, ali nisam dao - izjavio je Tolimir.



Danas je saslušan i lider Pokreta "Restart Srpska" Stefan Blagić zbog navodnih prijetnji urednicima RTRS-a.



- Komentar na društvenoj mreži logična je posljedica sramnog pisanja i protivzakonitog objavljivanja ličnih podataka od RTRS-a. Dakle, ukoliko je Stefan Blagić „lice s kriminalnim dosjeom“, postavlja se pitanje šta on onda radi na slobodi i zašto ga Banjalučani svaki dan na ulicama susreću - kazao je Blagić.



(Avaz)