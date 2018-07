Trideset pet zelenih tabuta u hali Fabrike akumulatora u Potočarima svjedoče stravičnom zločinu počinjenom u julu 1995. godine u Srebrenici. Porodice se posljednji put opraštaju od svojih najmilijih. Suze i jecaji odzvanjaju halom u kojoj je smješteno 35 tabuta, jedan do drugoga.

Foto: 24sata.info

Među žrtvama koje će biti ukopane ove godine nalazi se i bračni par Dudić. Remza (Salih) Dudić je u vrijeme ubistva imala 20 godina. Rođena je 1975. godine. Ubijena je u koloni koja je otišla preko šume tražeći put do slobodne teritorije BiH. Bila je u šestom mjesecu trudnoće. Bit će ukopana zajedno sa mužem Nijazijom, koji je bio dvije godine stariji od nje.



"Oni su 1995. godine otišli sa ostalim Srebreničanima. Kada su ubijeni, ne znamo. Znamo da su pronađeni negdje kod Vlasenice, Rašića Gaj. Pronađeni su na površini zemlje, nisu bili u grobnici. Sa njima je bio i jedan čovjek. Remza, kada je otišla iz Srebrenice, bila je trudna šest mjeseci. Međutim, nije htjela da se rastaje od Nijazije i takva im je sudbina bila", ispričao je Smail Dudić kraj tabuta tragično ubijenog brata Nijazije.



Bili su sretna porodica koju je uništio rat.



"Bili smo skladna porodica. Lijepo smo živjeli. Brat je svirao violinu. Nisu bili ni pune dvije godine u braku. Tek su se uzeli. On je imao 22, a ona 20 godina. To joj je bila prva trudnoća", rekao je Dudić za AA.



Mislili su da ih nikada neće naći, međutim, sada će imati mezar gdje će moći dovesti svoju djecu da im prouče Fatihu.



"Majka je živa. Nije joj lahko. Ovo je možda i najteži period nakon '95.", poručio je Dudić.



Hidajet Smajić će ove godine ukopati oca Hamida.



"Brata još nismo pronašli, a od oca smo pronašli neke kosti. Šta reći sad. Nakon 23 godine traganja, nađeno je par kostiju. Jednostavno, nemam šta da kažem. Gledam i mučim se. Čekam da ga spustim u mezar i da se malo smire njegove kosti", rekao je Hidajet.



Sada, kako je kazao, slijedi borba i traganje za bratom Hamdijom.



Mirsad Mujčinović će 11. jula ukopati trećeg brata Nesada.



"Ukopao sam dva brata i oca. Ovo je treći brat kojeg ću ukopati. Imao je 24 godine. Njegovi posmrtni ostaci su pronađeni oko Kozluka. Otac je pronađen u Zelenom Jadru", ispričao je Mujčinović.



Teško mu je, kako je kazao, dok se nalazi u hali Fabrike akumulatora kraj tabuta žrtava srebreničkog genocida.



"Ovo doživljavamo kao da se sada desilo. To su stresovi. Prije sedam dana majka je umrla, nije dočekala da ga isprati. Od braće više nemam nikoga, više niko nije ostao", kroz suze priča Mujčinović.



Najmlađa žrtva koja će biti ukopana ove godine je Vesid (Hasan) Ibrić, rođen 1979. godine. U vrijeme ubistva imao je 16 godina. Pored njega još tri maloljetnika bit će ukopana na ovogodišnjoj dženazi. Najstarija žrtva koja će biti ukopana ove godine je Šahin (Šaban) Halilović, rođen 1924. godine. U vrijeme ubistva imao je 71 godinu.



U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari dosad je smiraj pronašlo 6.575 žrtava genocida, a traga se za još oko 1.000.





