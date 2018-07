Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu koja optužene Maksima Božića i Edina Hastora tereti za počinjenje krivičnog djela terorizam iz Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Sud BiH / 24sata.info

U optužnici je navedeno da je optuženi Božić, počev od sredine juna 2017. pa do 10. aprila 2018. planirao i pripremao nabavku sredstava, te preduzimao druge radnje kojima je stvarao uslove za izvršenje terorističkog čina, u namjeri da zastraši stanovništvo i prislili organe vlasti Bosne i Hercegovine na određene radnje kako bi ozbiljno destabilizirao političke i ustavne strukture BiH, pa je tako Božić u više navrata ostvarivao kontakt s pripadnicima radikalnog selefijskog pokreta BiH, među kojima i sa Edinom Hastorom, planirao i preduzimao radnje na stvaranju uslova za izvršenje terorističkog čina, nastojeći da nabavi novac i kupi oružje veće ubojite moći i to RPG, puškomitraljez M84, ručne bombe, municiju i granate kako bi izvršio napad na zgradu Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) i zgradu Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona (MUP TK).



Radi izvršenja planiranog terorističkog čina Božić je sredinom juna 2017. zatražio od zaštićenog svjedoka "A" da mu, nakon što pribavi oružje za izvršenje planiranog terorističkog čina, snimi video-oporuku o smrti u džihadu i istu nakon izvršenja djela objavi u medije, te mu je u tu svrhu u toku marta 2018. Edin Hastor znajući da Božić planira izvršenje terorističkog čina, i to napad na zgradu SIPA-e u Sarajevu i MUP-a TK osigurao prostorije vlastite porodične kuće gdje su za potrebe izvršenja terorističkog čina planiranog od strane Maksima Božića pohranili nelegalno nabavljeno oružje, ubojita sredstva, municiju i vojnu opremu, koje je prilikom pretresa od strane SIPA-a oduzeto, saopćeno je iz Suda BiH.



(FENA)