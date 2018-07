Oko 6.000 učesnika Marša mira "Nezuk - Potočari 2018", koji su jučer krenuli na put dug oko 100 kilometra kako bi odali počast ubijenim Srebreničanima 1995. godine, jutros su krenuli ka Mrnjavcima gdje će prenoćiti.

Foto: aa

Predsjednik Pododbora Marša mira Munir Habibović kazao je Feni da im kiša, koja neprestano pada od sinoć, otežava kretanje, ali da sve ostalo protiče u najboljem redu. Dodao je da osim manjih medicinskih intervencija nije bilo većih problema.



- Ove godine učesnici Marša prvi put će proći istu trasu kojom su Srebreničani prošli u julu 1995. godine - pojasnio je Habibović.



Koloni Marša mira Nezur - Potočari jučer se priključilo i 35 Sarajlija koji su 3. jula krenuli prema Potočarima i koji će za osam dana prepješačiti više od 280 kilometara.



Organizator Marša "Sarajevo - Nezuk - Potočari" Muhamed Papić kazao je Feni da već sedmi dan hodaju po blatnjavom putu, kojim su Srebreničani 1995. godine prošli tražeći spas na slobodnoj teritoriji u Tuzli.



- Nadamo se da ćemo na ovaj način doprinijeti jačanju osjećaja zajedništva, pripadnosti, odgovornosti i povezanosti, odati počast nastradalima, podsjetiti te dati skromni doprinos da se ne dozvoli zaborav i da se nikada i nikome više ne dogodi genocid - poručio je Papić.



Marš mira je pješački pohod koji se održava u okviru obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i okolini u julu 1995. godine. Pohod nosi naziv protestni, jer ima za cilj animiranje svih relevantnih aktera, na lokalnom i međunarodnom nivou, za brže hapšenje i procesuiranje osoba odgovornih za počinjene zločine, radi zadovoljavanja pravde kao preduslova za izgradnju trajnog mira i tolerancije među narodima u Bosni i Hercegovine.



Kolona učesnika, koja broji hiljade ljudi iz skoro svih dijelova svijeta, krenula je jučer iz Mjesne zajednice Nezuk (općina Sapna), a u periodu od tri dana preći će put dug oko 100 kilometara, da bi došla do Potočara (općina Srebrenica). Učesnici po završetku Marša imaju priliku prisustvovati komemoraciji i učestvovati u obavljanju dženaze-namaza i ukopu identificiranih žrtava genocida, pronađenih u nekoj od masovnih grobnica sa lokaliteta kojima su i sami prolazili u sklopu planirane maršute.



Marš mira traje tri dana, od 8. do 10. jula, sa isto toliko etapa. Svaka od etapa duga je između 25 i 30 kilometara.



Na zajedničkoj dženazi 11. jula ove godine u Memorijalnom centru u Potočarima bit će ukopani posmrtni ostaci 35 žrtava genocida, među kojima i četiri maloljetnika.



Riječ je o dječacima koji su imali 16 i 17 godina kada su ubijeni. Najmlađi među njima je Vesid Ibrić. Imao je 16 godina kada je ubijen. Feris Mehmedović također je imao 16 godina.



Ove godine u Potočarima bit će ukopani i posmrtni ostaci dva sedamnaestogodišnjaka - Muhameda Alića i Edina Burića. Među 35 žrtava su i posmrtni ostaci mladog bračnog para - Nijazije i Remzije Dudić. Remzija Dudić imala je 20 godina kada je ubijena zajedno sa svojim suprugom Nijazijom Dudićem koji je imao 22 godine. Remzija je bila trudnica u šestom mjesecu trudnoće. Najstarija žrtva koja će ove godine biti ukopana u Potočarima je Šahin Halilović, koji je imao 71 godinu kada je ubijen.



U mezarju u Potočarima do sada je ukopano 6.575 žrtava genocida.

(FENA)