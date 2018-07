U Bosni se danas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost.

arhiv / 24sata.info

Tokom dana, uz nešto više oblačnosit, kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Na jugoistoku Hercegovine lokalni pljusak je moguć poslije podne. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena bura. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu od 27 do 32 stepena.



U većem dijelu zemlje u utorak će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, uz nešto više oblaka, u centralnim, istočnim i zapadnim područjima, povremeno su mogući rijetki i slabi lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu od 17 do 22, a najviša dnevna od 22 do 28, na jugu od 27 do 32 stepena.



U srijedu će u Bosni biti malo do umjereno oblačno s lokalnim pljuskovima poslijepodne. U Hercegovini pretežno vedro. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu od 19 do 23, a najviša dnevna od 23 do 29, na jugu od 28 do 32 stepena.



Nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom očekuje se u četvrtak u Bosni. U Hercegovini pretežno vedro. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu od 18 do 23, a najviša dnevna od 23 do 29, na jugu od 28 do 33 stepena, saopćeno je iz Odsjeka za analizu i prognozu vremena FHMZBiH.





(fena)