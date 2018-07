Više od četvrt stoljeća je prošlo kako je do temelja porušena fočanska ljepotica Aladža, džamija koja je uvrštena u kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine i listu spomenika svjetske baštine pri UNESCO-u. Krajem 2014. godine započeti su radovi na ponovnoj izgradnji Aladže, a oni se danas privode kraju.

Foto: AA

Imam u džematu Foča Dženan ef. Krajišnik je u razgovoru za AA istakao kako su u Foči do sada ponovo izgrađene dvije džamije, Atik Ali-pašina i Careva džamija, te kako su u toku završni radovi na džamiji Aladža.



"Kada je riječ o džamiji Aladža, možemo kazati da su ostali u oni osjetljivi i precizni radovi, koji iziskuju malo više vremena. Još uvijek ne možemo tačno precizirati datum tačnog otvaranja. Svakako su očekivanja da će ona biti otvorena do kraja ove ili početkom naredne godine", rekao je efendija Krajišnik.



Govoreći o značaju ove džamije, Krajišnik je poručio kako ona ima veliki značaj i ulogu, kulturnu, historijsku, a svakako i vjersku, za sve muslimane Bošnjake, kako ovih prostora, tako i cijele Bosne i Hercegovine.



Aladža džamija je sagrađena polovinom 16. stoljeća i važila je za jedan od najvrednijih objekata orijentalne kulture na Balkanu. Medžlis Islamske zajednice Foča je u gradu do 1992. godine imao 12 džamija. Sve su porušene, minirane, a njihovi ostaci su uklonjeni.





(AA)