Na istoku i sjeveroistoku Bosne danas je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostatku naše zemlje sunčano uz malu do umejrenu oblačnost.

Arhiv / 24sata.info

Temperature zraka u 14 sati: Bjelašnica 9, Ivan-sedlo 21, Sarajevo 22, Livno, Tuzla 23, Bugojno, Gradačac 24, Sanski Most, Bijeljina 25, Brčko, Doboj 26, Bihać, Grude, Banja Luka 27, Mostar 29 stepeni Celzijevih.



Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša, pljuskovi i grmljavina su mogući u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne.



Na jugoistoku Hercegovine lokalni pljusak je moguć poslije podne. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena bura.



Jutarnje temperature od 11 do 17, na jugu od 18 do 23, a dnevne od 20 do 26, na jugu od 27 do 32 stepena Celzijevih, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.



U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana su mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 14, a dnevna oko 20 stepeni Celzijevih.



(FENA)