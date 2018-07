Nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić rekao je da su za odlaske Hrvata iz BiH odgovorni svi, te da sami treba da se izbore za ono šta žele.

Arhiv / 24sata.info

– Hrvati moraju da shvate da treba izaći na izbore i svoj glas dati po svojoj odgovornosti kako bi istinski ostvarili svoja prava – rekao je Puljić.



On je naveo da je za samo jednu godinu iz BiH otišlo oko 14.000 Hrvata, te ocijenio da je to puno i da je svaki odlazak zabrinjavajući.



Puljić je rekao za zagrebačku “Novu TV” da ga zabrinjava i to što se ne radi na zaustavljanju odlazaka.



Prema njegovim riječima, za to su svi odgovorni, počevši od političkih do crkvenih struktura.

