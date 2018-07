Više od 6.000 osoba krenulo je jutros iz Nezuka ka Potočarima, učestvujući u ovogodišnjem "Maršu mira" koji se održava u znak sjećanja na sve nevino ubijene Srebreničane u julu 1995. godine, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto:AA

U trodnevnom "Maršu mira" učestvuju osobe iz cijelog svijeta koje na ovaj način daju podršku preživjelim Srebreničanima i šalju poruku da se takvo zlo više nikada i nikome ne ponovi.



Cilj je da se oda počast onima koji su izgubili živote na "putu smrti" i da se klanja dženaza u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari.



Munir Habibović, jedan od preživjelih Srebreničana iz jula ’95. i jedan od organizatora Marša, izjavio je za AA da ove godine imaju više od 6.000 učesnika.



"Vremenski uslovi nam ne idu na ruku. Od juče smo imali par intervencija na trasi, u Liplju nam je voda odnijela put koji je saniran. Sinoć u rejonu Bajkovice nam je voda odnijela mostove koji su jutros sanirani. Dežurne ekipe su na trasi. U ovom času trasa je prohodna. Klizavo je i učesnici Marša treba da paze", istakao je Habibović.



Međutim, kako je kazao, ako se nastave nestabilne vremenske prilike, dežurne ekipe su na terenu i otklonit će sve probleme.



"Učesnici Marša moraju da pripaze na kretanje u ovakvim uslovima jer lako može doći do lomova. Bit će otežano kretanje, ali izdržat ćemo mi to", naglasio je Habibović.



Podsjetio je i na izmjenu trase "Marša mira" kojom će ove godine, trećeg dana pješačenja, učesnici ići od Kameničkog brda, preko Buljima do Jaglića.



"Vratili smo trasu na originalnu iz ’95. Na Kameničkom brdu smo imali prvu zasjedu gdje smo izgubili preko 1.000 ljudi, isto toliko imali i ranjenih", dodao je Habibović.

(AA)