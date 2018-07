Kada su u teškoj i bezizlaznoj situaciji ljudi se nerijetko okreću parapsihologiji, odnosno vidovnjacima i sličnima kao posljednjoj nadi da će im upravo oni pomoći. Neki dobiju pomoć u vidu boljeg osjećaja i stvaranja nove nade, a osobe koje im "pruže pomoć" imaju dobru zaradu.

Svoje djelatnosti reklamiraju redovno na tradicionalnim i novim medijima i društvenim mrežama. Tvrde da liječe bolesti, skidaju crnu magiju, proriču budućnost ili pomažu u "osvajanju" željene osobe. Oni koji nisu registrovani usluge nude u svojim kućama, a oni koji jesu, svoju djelatnost registruju kao marketinške agencije, astrološke agencije, obrt u kojem se prodaje nakit i sl.



U nadležnosti entiteta





Prema riječima pomoćnice ministra pravde BiH Milane Popadić, na državnom nivou ne postoje zakonska rješenja koja tretiraju ovu oblast, već su ona u nadležnosti entiteta. U Krivičnom zakonu FBiH nadriliječništvo je kažnjivo kaznom zatvora do jedne godine i novčanom kaznom. U ovom dijelu se podrazumijevaju osobe koje se, nemajući propisanu stručnu spremu, neovlašteno bave liječenjem ili drugom zdravstvenom djelatnošću.



Kažnjivo je i neovlašteno obavljanje veterinarskih usluga koje se koriste u parapsihologiji te neovlašteno bavljenje određenim zanimanjem.



"Ko nemajući propisanu stručnu spremu ili neovlašteno obavlja poslove zaštite zdravlja životinja ili druge veterinarske zahvate kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine. Ko se neovlašteno za nagradu bavi određenim zanimanjem za čije obavljanje je po zakonu ili drugim propisima donesenim na osnovu zakona potrebna dozvola nadležnog organa, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine", stoji u zakonu.



Prema Krivičnom zakonu RS, onaj ko se protivno propisima neovlašteno bavi liječenjem ili pružanjem drugih medicinskih usluga kaznit će se zatvorom do dvije godine i novčanom kaznom. Ukoliko osoba zadobije teške tjelesne povrede, kazna zatvora je od jedne do osam godina, a ukoliko dođe do smrti, kazna se kreće od dvije do 15 godina.



Gatara na listi zanimanja u RS-u, ali ne i u FBiH





Na spisku zanimanja koji se nalazi u Federalnom zavodu za statistiku postoji samo zanimanje bioenergetičar, ali nema gatare, vidovnjaka, parapsihologa i sl. U RS-u je drugačija situacija pa se zanimanje gatara nalazi na listi zanimanja.





Psihologinja Emina Osmanović kazala je da postoje različiti pokušaji objašnjenja zašto ljudi odlučuju da potraže pomoć vidovnjaka, proricatelja budućnosti i zašto se oslanjaju na praznovjerja.



"Primijećeno je da u određenim historijskim situacijama, kada se okolina može manje kontrolisati, kao npr. u ratu, dolazi do naglog porasta praznovjerja. Praznovjerje ima funkciju redukcije anksioznosti koja je izazvana neizvjesnošću. Neizvjesnost, odnosno manjak informacija na kojima bi se bazirala odluka i akcija smanjuje efikasnost u kontrolisanju okoline. Čitanje horoskopa i proricanje budućnosti može u tim situacijama smanjiti neizvjesnost. Anksioznost usljed neizvjesnosti je toliko jaka da se mogu preferirati i nepovoljne informacije u odnosu na odsustvo bilo kakvih informacija. Osjećaj učestvovanja u mijenjanju nekog dešavanja s očekivanjem uspjeha kroz različite praznovjerne aktivnosti preferira se i izaziva manju anksioznost od nikakve aktivnosti ili aktivnosti koja čovjeku ostavlja osjećaj bespomoćnosti. Praznovjerje osigurava čovjeku osjećaj predviđanja i kontrole i kroz to može imati funkciju reduciranja anksioznosti", kazala je Osmanović.



Velika zastupljenost praznovjerja u BiH





Ističe kako je mnogo primjera koji potvrđuju vezu između pojave praznovjerja i neizvjesnih, nekontrolabilnih i visoko stresnih situacija. Također, nađena je povezanost između praznovjerja i sklonosti fantaziranju, čiji je razvoj najčešće potaknut tokom djetinjstva od roditelja i značajnih drugih osoba.



"Možemo reći da mi još uvijek živimo u tradicionalnom društvu gdje su u većoj mjeri prisutna magijsko-mistična objašnjenja umjesto nalaženja racionalnih i naučno potkrijepljenih objašnjenja. Rekla bih da su kod nas u velikoj mjeri zastupljena praznovjerja, što možemo primijetiti i u povećanoj prisutnosti kroz medije. Primjećujemo sve veći broj reklamiranja usluga proricanja budućnosti, otklanjanja crne magije, gledanje u karte i slično. Ovakvo stanje možemo objasniti neizvjesnošću i povećanim stresom koji traje dugi niz godina. Mnogi se u trenutnoj političkoj i društvenoj situaciji osjećaju bespomoćnima da utječu na događaje i dovedu do bilo kakvih promjena. U takvim uslovima se okreću objašnjenjima koja pružaju osjećaj kontrole i mogućnosti utjecaja na događaje", kaže Osmanović.



Ipak, naglašava, neke praznovjerne aktivnosti kao što je gledanje u šolju, bacanje graha, čitanje horoskopa, gledanje u grah mogu biti socijalne aktivnosti koje podrazumijevaju okupljanje i prisnu interakciju gdje je druženje važnije od samih vjerovanja.



"Tako ponekad praznovjerna ponašanja mogu imati drugu svrhu i ne moraju se temeljiti na vjerovanjima", kazala je.



Produbljivanje osjećaja bespomoćnosti





Ipak, ne "djeluju" ove stvari jednako na sve pa ove parapsihološke aktivnosti mogu djelovati u smjeru da praznovjerna osoba ne poduzima aktivnosti koje bi mogle dovesti do važnih promjena u životu te osobe.



"Oslanjanje na proricatelje budućnosti i vidovnjake može produbiti osjećaj bespomoćnosti i neefikasnosti te smanjiti mogućnosti za djelovanje sa ciljem poboljšanja kvaliteta života. Slično stanje možemo primijetiti u našem društvu koje se više oslanja na vanjske okolnosti i utjecaje umjesto da samo napravi neophodne promjene. Ipak, važno je i napomenuti da praznovjerje u izuzetno opasnim situacijama može imati i pozitivnu funkciju održavanja opstanka u određenim okolnostima. Ratna dešavanja su primjer dešavanja koja su vjerovatno potakla povećano prisustvo praznovjerja, što je u tim momentima moglo imati zaštitnu funkciju, ali u poslijeratnim godinama ona nemaju više tu funkciju, već bismo mogli reći da imaju ometajući utjecaj", zaključila je Osmanović.



Skupo "olakšanje"





Stara narodna izreka "Dok nekom ne smrkne, drugom ne svane" mogla bi se primijeniti upravo na ove profesije. Osobe koje se bave raznim oblicima parapsihologije "masno" naplaćuju svoje usluge. Obično gledanje u karte, šolju i slično košta od 10 KM pa naviše, dok tretmani skidanja crne magije, "čišćenja" kuće od zlih duhova, talismani i rješavanje poslova koštaju i do nekoliko stotina KM. Nadriljekari svoje tretmane naplaćauju od 70 KM pa naviše.





Bioenergičari nerijetko rade i besplatno, a ljudi koje liječe svojom energijom kunu se kako osjete toplinu i peckanje na bolnim mjestima kada bioenergičar prelazi rukama preko, ali ne dodiruje ih. Također, tvrde kako budu izliječeni.



Vidovite osobe s druge strane tvrde da vide budućnost i prošlost, a objašnjavaju to kao povećanu osjetljivosti na druge dimenzije tvrdeći kako ljudski mozak može čuti i vidjeti mnogo šire i dalje, ali je ograničen. Sve to potkrepljuju činjenicom da je mozak jedini nepotpuno istražen ljudski organ.



U svakom slučaju, psiholozi ističu kako je bitno suočiti se s problemom i pokušati pronaći realno i opipljivo rješenje, a ne čekati da prođe samo od sebe ili da ga riješi neko drugi za nas.

