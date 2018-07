Grupa od 23 učesnika krenula je sa Trga BiH, ispred zgrade Gradske uprave, na "Marš mira 2018".

Foto: Avaz

Zeničani će se 12. godinu zaredom svojim učešćem u pješačkom pohodu, koji se održava u sklopu obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice - "Sigurnosne zone UN-a", pridružiti hiljadama ljudi iz cijelog svijeta koji na ovaj način odaju počast žrtvama genocida.



Prema riječima Sinana Gluhića, vođe "Marša" iz Zenice, ponosan je što je iz godine u godinu broj učesnika veći.



- Želimo biti dio kolektivnog sjećanja, prenosimo glas mira i ne želimo ovo zaboraviti. Želimo se suosjećati s preživjelima i ovim maršom ponoviti zahtjev svih porodica žrtava da pravda mora stići one koji su činili nepravdu - kaže Gluhić.



Među učesnicima koji su krenuli put Nezuka je Kanita Šabanović (21) iz Lucerna, koja je stigla u Zenicu da bi učestvovala na ovogodišnjem "Maršu mira".



- S obzirom na to da sam odrasla u Švicarskoj, htjela sam sve to lično vidjeti i naučiti neke stvari. Korak po korak, svi ćemo doći na našu destinaciju. Moja mama je iz Kozarca, gdje je počinjeno dosta zla, a sve više pratim Srebrenicu i teško je sve to gledati te moramo na ovaj način držati Srebrenicu dalje od zaborava - izjavila je Šabanović.



I Juso Ikanović je stigao iz Ljubljane kako bi učestvovao u pohodu, a kao 69-godišnjak bit će najstariji učesnik pohoda iz Zenice.



Podsjetimo, učesnici ovogodišnjeg "Marša mira" prvi put će se kretati izvornom rutom kojom se kretala Kolona spasa iz Srebrenice ka slobodnom teritoriju.



