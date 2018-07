Tradicionalno i ove godine svoj doprinos obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici dat će i građani Goražda. U organizaciji Planinarskog kluba (PK) „Maglić“ jutros je iz grada na Drini krenula grupa planinara i građana koji će učestvovati u Maršu mira „ Goražde – Srebrenica.

Foto: FENA

Predsjednik PK „Maglić“ Zajko Šovšić ističe da je ovo minimum kojim goraždanski planinari već godinama nastoje odati poštovanje žrtvama genocida u Srebrenici.



- Sretan sam što idemo i ponosan na klub i učesnike ovog marša, ali istovremeno mi je žao što ovdje sada nema bar 50 Goraždana, posebno onih koji bi trebali biti, ako ništa na ispraćaju – kazao je Šovšić dodajući da su podršku u organizaciji Marša mira pružili Grad Goražde te pojedini privredni subjekti.



Za većinu učesnika Marša mira „Goražde – Srebrenica“ to je tradicija kojom njeguju kulturu sjećanja na najveći zločin na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Član PK „Maglić“ Alija Lapo u maršu učestvuje već 13 godina.



- Srebrenica je naša vječna rana a posebno mi iz Goražda to sjećanje trebamo čuvati. Svaki put kada ulazim u Potočare uplaši me ta bjelina i tišina nišana i to je nešto što nosim u sebi. Tek krećem na ovaj, a već razmišljam o sljedećem maršu jer prema tome planiram i godišnji odmor svake godine – kazao je Lapo.



Učesnik marša mira „ Goražde – Srebrenica“ već nekoliko godina je i Bejto Šahmanović, doktor medicine iz Plava - Crna Gora.



- Učestvujem u Maršu mira već četiri godine od kojih tri sa mojim prijateljima iz Planinarskog kluba „Maglić“ iz Goražda. Cilj svega ovoga je da se ne zaboravi Srebrenica, jer ako zaboravimo, postoji mogućnost da nam se opet nešto slično desi – smatra Šahmanović.



Grupa od 18 planinara i građana iz Goražda u Nezucima će se pridružiti hiljadama učesnika Marša mira sa kojima će zajedno preći dionicu dugu 110 km do Srebrenice gdje će 11. jula prisustvovati komemoraciji i dženazi srebreničkim žrtvama.



(FENA)