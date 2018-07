Naredba o sprovođenju istrage protiv više N.N. lica zbog ubistva Davida Dragičevića (21) nije donesena pod pritiskom javnosti, već na osnovu dokaza i indicija, izjavio je u intervjuu za "Novosti" glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka Želimir Lepir.

- Da bi to uradili potrebna je naredba, kako bi od suda dobili odobrenje za dodatne istražne radnje, pretrese i slično. Pritisak javnosti jeste veliki, ali nije bio opredjeljujući u našoj odluci, koja je donesena timski, dodaje Lepir.



Šta se promijenilo od pronalska tijela 24. marta do danas?



- Da bi bili sigurni u težinu povreda, mjesto i način nanošenja, tražili smo mišljenje vještaka iz Zagreba. Oni su potvrdili navode prva dva vještaka da su sve povrede bile lake. Tri sitne povrede su mogle biti od udarca, dok su ostale nastale padom. Time smo eliminisali insinuacije da je otet, zarobljen i zlostavljan i za to nema ni indicije, a nekmoli dokaza. Imajući u vidu tvrdnje vještaka i dokaze koje smo otkrili, došli smo do osnova sumnje. Sumnjamo da je on poslije sukoba bježao i pao u Crkvenu ili ga je neko gurnuo niz kosinu.



Šta je dovelo do uznemirenja i reakcije javnosti?



- Početak je bio takav da je MUP napravio grešku s tom konferencijom za medije i izlaskom u javnost bez tužioca. Suštinski nije moglo doći do povreda, jer nismo donijeli naredbu o nesprovođenju istrage. Radnje MUP-a su urađene zakonito i profesionalno, ali smo to morali provjeriti i istražiti.



Ali tužilaštvo u posljednjih 15 godina nije bilo na konferencijama MUP-a?



- Tačno, ali nismo znali da će biti ta konferencija, i u tome je problem.



Sve što je tada rečeno napisano je i u vašoj Naredbi. Razlika je u svjedoku kojeg ste saslušali 30. marta i 2. aprila, što znači da policija na konferenciji nije raspolagala tom izjavom.



- Tako je. Mi smo to otkrili.



Kako mislite vi, zar nije policija?



- Mi smo saslušali svjedoka.



Ali kako je svjedok došao do vas?



- Preko policije. Nekome iz policije je javljeno da se svjedok toga sjetio, to je rečeno nama i onda smo ga saslušali.



Zašto Naredbu niste donijeli 2. aprila?



- Zato što smo čekali nalaz iz Zagreba, ali smo za to vrijeme intenzivno radili.



Na osnovu čega Davor Dragičević tvrdi da je njegov sin otet, silovan i bačen u kanalizaciju?



- Razgovarali smo pet puta i rekao sam mu da sarađuje s nama, ali on to ne želi. I dalje tvrdi to što tvrdi, a da za to nema nijedne indicije i dokaza.



Da li vam je otac ponudio dokaz?



- Nije! Da jeste, mi bi to provjeravali.



Da li ćete saslušati osobe koje u javnosti tvrde da imaju dokaze da je otet i ubijen?



- Hoćemo. Pružićemo im mogućnost da kažu šta znaju. Ali ako neće da kažu, onda je jasno da je to faktički provokacija.



Otac tvrdi da su iz dokaza nestale Davidove gaće?



- Tražili smo da se materijal s obdukcije dostavi na vještačenje i tada je konstatovano da nema gaća. Dali smo nalog policiji da to provjeri i da unutrašnja kontrola MUP-a pokrene postupak. Suštinski taj dokaz u čitavom događaju ne znači ništa.



Da li je slučaj ispolitizovan?



- Slučaj je poprimio veliki političke konotacije i to temeljim na činjenici da se ljudi okupljaju i da u tome učestvuju i stranke. Neke partije pokušale su da vode istragu protiv nas tužilaca i inspektora, a za to nemaju nikakvih osnova.



Na osnovu čega tvrdite da je David bio u ulici Velibora Јanjetovića Јanje?



- Preko nadzornih kamera i nalaza vještaka iz Ljubljane.



Ali, nije 100 odsto isključeno da je to on?



- Sa velikim stepenom vjerovatnoće je utrđeno da je to on. Ne tvrdimo 100%, ali sa velikim stepenom vjerovatnoće.



Da li je David bio u opljačkanoj kući?



- To vam ne mogu reći. Možemo reći da je to lice ulazilo iza kuće i da poslije izlazi ovamo gdje je bila svađa.



Zbrku su stvorili različiti navodi obdukcenata Željka Karana i Ivice Milosavljevića o vremenu smrti. Šta je tačno?



- Naknadno smo saslušali Milosavljevića i on je, u tom dijelu, korigovao svoj nalaz. Tražio je i izvještaj metereološkog zavoda i dozvolio da se vrijeme koje je tijelo provelo u vodi poklapa s Karanovim nalazom.



Da li je izuzet snimak sa Rajfajzen banke o navodnoj tuči kod Metalske škole, kako je navela jedna žena?



- Јeste, ali nikakvu tuču nismo vidjeli. Da je bila tuča, povrede bi bile drugačije. Nismo izuzeli pogrešan datum, kao što se tvrdi. Čak smo utvrdili da je nakon tog vremena, koje žena navodi, David odlazio u druge kafiće u kojima su ga prijatelji vidjeli i na njemu nisu primijetili povrede.



