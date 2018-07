Hiljade Srebreničana, nesrpskog stanovništva, ubijeno je u genocidu počinjenom u julu 1995. godine na području Srebrenice.

Foto: Anadolija

Nije birana starosna dob pa se među ubijenima nalazi veliki broj maloljetnika i staraca. Uglavnom je riječ o muslimanima opkoljene Srebrenice ali, prema zvaničnim podacima, među ubijenima su i dva katolika koji su u to vrijeme živjeli u gradu.



Fra Joso Oršolić, župnik župe Zvornik - Srebrenica, u razgovoru za Anadolu Agency (AA) potvrdio je da su od 1992. do 1995. godine na području Podrinja smrtno stradala 23 katolika, od čega su dva ubijena u srebreničkom genocidu. Radi se o Rudolfu Hrenu i Anti Staniću. Imena i jednog i drugog uklesana su na bijeloj ploči u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari. I Rudolf i Anto su bili ukopani među hiljadama muslimana, ubijenih u srebreničkom genocidu. Međutim, danas se tamo nalazi samo grob Rudolfa Hrena, jer su posmrtni ostaci Ante Stanića premješteni na drugu lokaciju, vjerovatno voljom njegove porodice.



"Prema popisu koji je objavljen u jednom posebnom izdanju 'Svjetla riječi', oko 7.500 odnosno 8.000 katolika je ubijeno u cijeloj BiH. Samo u Podrinju, između Bijeljine i Zvornika odnosno Višegrada, budući da su katolici slabo nastanjeni na ovom području, stradala su 23 katolika", pojasnio je fra Oršolić.



Među 23 katolika nalazi se 16 civila i sedam vojnika.



"Tu se računa Bijeljina, Foča, Rogatica, Šekovići, Sokolac, Srebrenica, Ugljevik, Višegrad, Vlasenica i Zvornik. Govoreći o brojevima, oni nisu veliki, ali ako se gleda brojnost katolika na ovom području, odnosno prema posljednjim popisima, procentualno to bi bio jako veliki broj. Računa se da u to vrijeme i nije bilo puno katolika. Više je sada katolika na ovom području nego što ih je bilo '91. odnosno prije rata", ispričao je fra Oršolić.



Govoreći konkretno o genocidu počinjenom na području Srebrenice u julu 1995. godine, istakao je da su tada ubijena dva katolika.



"Na neki način suosjećamo sa svim stradalim na ovom području. Ovdje su stradali i katolici iako se o tome možda puno ne govori. Četiri ili pet je stradalo u Zvorniku, a u Srebrenici tri. Ivan Hren je stradao 1992., njegov brat Rudolf 1995. i isto tako Anto Stanić '95. Dakle, Rudolf i Anto su stradali kao civili u genocidu", rekao je fra Oršolić.



Danas, mali broj katolika, okuplja se u Spomen kapeli u Srebrenici. Fra Oršolić već dvije godine putuje od Sarajeva do Zvornika i Srebrenice kako bi držao mise s katolicima na ovom području.



"Uvijek, kada smo na svetoj misi, molimo za duhovno-materijalnu obnovu ovih prostora i želimo, s ljudima koji ovdje žive, da zajedno gradimo dijalog, mir i pomirenje odnosno da se pomažemo u obnovi i izgradnji. Meni kao svećeniku ili župniku na poseban način je stalo da zajedno gradimo centar za dijalog, mir i pomirenje. Najprije kao duhovni centar koji već ima i svoje programe kao što je franjevačka ljetna škola duhovnosti zatim likovna kolonija koja se održava svake godine. Isto tako različiti seminari i upoznavanje, posebno sa prošlošću i svime onim što je bilo dobro i lijepo u prošlosti", pojasnio je fra Oršolić.



Da zajedno, kako je kazao, gledamo kako i na koji način možemo pomoći narodima koji ovdje žive. Fra Oršolić smatra da uvijek postoji nada i budućnost i da se "svi trebamo potruditi da nam bude bolje i ljepše".



"Meni je posebno stalo da se radi na propovijedanju i govoru o miru i dobru i kako izgrađivati mir i dobro. Svakako da se moramo sjećati i prošlosti pa i onih najtežih trenutaka ali, za moj pojam, nije dobro stalno kopati po ranama i uzvraćati na onaj način kako i šta je to bilo, šta se dogodilo pa vraćati istom mjerom. Mislim da to nije put kojim se izgrađuje i društvo i zajednica. Za mene je najbitnije da se razumijemo, da tražimo način kako jedni drugima da oprostimo, i kako svi zajedno da ustanemo iz svih stradanja, progona, da se to više nikada ne ponovi", poručio je fra Oršolić.



Prema popisu stanovništva i domaćinstava iz 2013. godine, na ovom području, od Han Pijeska do Zvornika, preko Bratunca i Srebrenice, danas živi oko 210 katolika.



Rudolf i Anto pronađeni u zvorničkoj Kamenici



I prema podacima Instituta za nestale osobe BiH u srebreničkom genocidu ubijena su dva katolika.



"Kada je riječ o Hrvatima koji su ubijeni u genocidu iz '95., prema informacijama Instituta, riječ je o dvije žrtve - Rudolfu Hrenu i Anti Staniću. I jedan i drugi pronađeni su u istoj masovnoj grobnici Kamenica na području Zvornika 2009. godine. Rudolf Hren je ukopan u Potočarima, a Ante Stanić, kako je nama rečeno, u Zagrebu", pojasnila je glasnogovornica Instituta Lejla Čengić.



Podsjetila je da je na lokalitetu Kamenice iz 13 masovnih grobnica ekshumirano 4.500 posmrtnih ostataka.



(AA)