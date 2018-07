Okružno javno tužilaštvo Banjaluka zatražilo je da se utvrdi da li je David Dragičević u vrijeme nestanka imao komunikaciju putem Facebooka, Instagrama, Vibera, WhatsUp i drugih društvenih mreža, saznaju "Nezavisne".

David Dragičević / 24sata.info

Iz MUP-a RS nisu potvrdili naša saznanja, ali su nam zvanično kazali da su postupili po naredbi Tužilaštva o pokretanju istrage.



"Policija nakon dobijanja naredbe o sprovođenju istrage postupa po svim tačkama navedenim u naredbi za istragu", rekla je Danica Gnjatović, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova, za "Nezavisne".



U naredbi je, između ostalog, zatraženo utvrđivanje Davidove komunikacije putem društvenih mreža, traženje eventualnih svjedoka, izuzimanje video-zapisa s nadzornih kamera i slične mjere i radnje.



U četvrtak naveče u gostovanjima na različitim televizijama, Želimir Lepir, glavni tužilac Okružnog tužilaštva, i Davor Dragičević, otac ubijenog Davida, iznijeli su svoja viđenja dosadašnjeg toka istrage.



Lepir je rekao da je novina u odnosu na izvještaj policije svjedok koji tvrdi da je na mjestu iza kuće Đorđa Rađena na putu ka Crkvenoj došlo do svađe između Dragičevića i tri do četiri zasad nepoznata lica, te da je David bježeći od njih upao u Crkvenu ili ga je neko gurnuo. Naglašava da je Tužilaštvo pouzdano utvrdilo da David nije bio otet, zarobljen, zlostavljan, silovan, mučen i vezan, a što se, kako tvrdi, temelji na izvještaju vještaka medicinske struke.



Davor je, pak, ponovo optužio Lepira da radi na prikrivanju istine o Davidovom ubistvu i da mu u tim radnjama pomažu pripadnici policije i drugih institucija, te da su se predstavnici institucija s njim pokušali nagoditi.



"Ne vjerujem zločincima i ubicama. David nije poginuo na pješačkom prelazu, u tuči, nije ga niko ubio iz pištolja. Ovo je smišljen i organizovan zločin", rekao je Dragičević.



Lepir je negirao Davorove tvrdnje da je 15 ljudi Davida tuklo letvama i šipkama u blizini Metalske škole, što, kako ističe, potvrđuje i video-nadzor iz jednog lokala.



Lepir je rekao da je vještak iz Slovenije dao nalaz sa velikim stepenom vjerovatnoće da je David lice sa video-snimka koje ulazi i izlazi iz kuće Ðorđa Rađena, te da je vještak iz Zagreba potvrdio prisustvo alkohola u krvi i urinu, kao i nalaz patologa Željka Karana, ali da nije potvrdio prisustvo droge.



Davor i dalje tvrdi da je Davida pretuklo 15 ljudi iza Metalske škole i poziva da se pregledaju snimci s obližnje banke, dok negiranje prisustva LSD-a, za koji se ranije tvrdilo da je bio prisutan u Davidovoj krvi, kako ističe, pokazuje da su pokušali Davida predstaviti kao ovisnika o teškim drogama. Prezentovao je nalaz jednog austrijskog instituta koji je po uzorku Davidove kose utvrdio da je u sebi imao samo prisustvo marihuane, ali ne i drugih droga.



Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova, koga Davor Dragičević i dalje optužuje za saučesništvo u ubistvu, pak, tvrdi da će sad nakon pokretanja istrage biti utvrđene sve činjenice i ponovio tvrdnje da David nije pretučen, otet ili silovan.



"S druge strane je porodica kojoj je stalo da se dođe do istine. Mislim da su i oni podlegli nekoj vrsti pritiska ljudi iz njihovog okruženja. Iz raznih pobuda su se okupili ljudi koji pokušavaju da profitiraju na tome, neki da bi politički iskoristili tu nesreću. Mislim da nije izborna godina da se oni ne bi uključivali u to i vodili na neki način politički proces, od kojeg očekuju da će imati neku političku korist na izborima", rekao je Lukač i pozvao porodicu da se vrati u institucije.



Davor Dragičević i Daniela Ratešić-Došen, pripadnica grupe "Pravda za Davida", odbacuju da okupljanja imaju bilo kakve veze s politikom ili drugim organizacijama i da se radi o spontanom okupljanju građana.



Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine RS, i dalje tvrdi da Skupština nije imala ustavno i zakonsko pravo da usvoji izvještaj o okolnostima smrti Davida Dragičevića jer se u njemu kvalifikuje djelo, što je, kako kaže, posao Tužilaštva i policije.



Dodao je da je samom činjenicom da je Skupština formirala Anketni odbor pokazala da ima demokratski kapacitet da svako pitanje može staviti na dnevni red.



"Slučaj stradanja Davida Dragičevića je u isključivoj nadležnosti Tužilaštva i mi hoćemo da institucije rade i završe posao do kraja. Samo na taj način možemo doprinijeti smirivanju situacije, ali i da istina dođe na vidjelo što prije", rekao je on.



Generalni sekretar PDP-a Perica Bundalo rekao je da je netačna teza da su članovi Anketnog odbora djelovali u suprotnosti sa Ustavom RS, te je napomenuo da Narodna skupština kontroliše rad Vlade i drugih organa koji su joj odgovorni.



Tijelo Davida Dragičevića pronađeno je u rijeci Crkvena na ušću u Vrbas 24. marta i od tada je porodica tvrdila da se radi o ubistvu, što je na kraju prije nekoliko dana i saopštilo Tužilaštvo.



Skup u subotu



Pripadnici grupe "Pravda za Davida" pozvali su građane da danas (subota) u 19 časova dođu na Trg Krajine i podrže roditelje u njihovoj borbi za pravdu i istinu o smrti njihove djece, saopšteno je iz grupe.



Kako su istakli, osim Davora Dragičevića, Davidovog oca, građanima će se obratiti Muriz Memić, otac nastradalog Dženana Memića iz Sarajeva, te Spasenija Aranđelović, majka nastradale Danijele Aranđelović iz Tuzle.



Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke, na zahtjev MUP-a RS izdao je naredbu o privremenoj zabrani točenja alkoholnih pića i rada lokala u centru grada oko mjesta okupljanja. Lokalima će biti zabranjen rad od 16 do 22 časa, dok će zabrana posluživanja alkoholnih pića važiti od podneva. Grupa "Pravda za Davida" pozvala je građane da okupljanje bude mirno i bez incidenata.



