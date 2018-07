Vjernici na Balkanu pripremaju se za odlazak na hadž, jedan od pet osnovnih stubova islama. Odlazak muslimanskih hodočasnika na hadž iz regiona bit će održan sljedećeg mjeseca.

Foto: 24sata.info

Prema podacima koje je AA dobila od nadležnih vjerskih institucija u zemljama u regiji, hodočasnici će platiti veću cijenu u odnosu na prošlu godinu za odlazak na hadž. Rast cijena hadža je posljedica rasta cijena u Saudijskoj Arabiji.



Najviša cijena plaćena za hadž je iz Bosne i Hercegovine 4.168 eura i Makedonije 4.100 eura, dok će vjernici iz Albanije platiti najnižu cijenu od 3.500 eura.



Iako u većini zemalja regiona prijava za hadž još uvijek traje, očekuje se da će najviše hodočasnika otići na hadž iz BiH, 1.680 osoba, a najmanje iz Hrvatske, 15 osoba.



Makedonija s povećanom cijenom za oko 720 eura



Iz Islamske zajednice Makedonije (ICM) kazali su da je cijena hadža ove godine 4.100 eura, dok je prošlogodišnja cijena iznosila 3.380 eura, što znači da je hadž skuplji za oko 720 eura u odnosu na prošlu godinu.



"Poboljšani uslovi, hotel, sigurnije i udobno putovanje, rast troškova različitih poreza diktira cijenu koja je nešto veća nego u 2017. godini", navodi ICM.



ICM je navela da je registracija za hadž u toku i da je odlazak planiran 9. i 10. avgusta. Ove godine se očekuje da će broj hodočasnika biti oko 1.000, dok je prošle godine na hadž otišlo 840 osoba.



Hadž iz Kosova skuplji za 400 eura



Direkcija za hadž i umiru Islamske zajednice Kosova objavila je da je cijena hadža za ovu godinu 3.800 eura. Ova cijena je veća za 400 eura u odnosu na prošlu godinu kada je iznosila 3.400 eura.



"Uzrok rasta cijena je da su cijene u Saudijskoj Arabiji porasle. Prvi put je uveden PDV i drugih porezi u Saudijskoj Arabiji, nešto što ranije nije bilo", saopštio je iz Islamske zajednice Kosova.



Očekuje se da će broj hodočasnika ove godine biti oko 1.100.



Albanija s najnižom cijenom, iz BiH putuje 1.680 vjernika



Prema podacima Udruženja muslimana u Albaniji, troškovi hodočašća za 2018. godinu iznose 3.500 eura, dok je cijena u 2017. godini bila je 3.000 eura.



Najmanje 1.680 vjernika iz Bosne i Hercegovine će ove godine ići na hadž, najveće muslimansko godišnje hodočašće u Meki i Medini.



Direktor Ureda za hadž i umru muderis Nezim Halilović za AA je potvrdio kako će ove godine hodočašće hadža obaviti najmanje 1.680 vjernika iz BiH. Prošle godine hadž je obvilo 1.738, a godinu ranije 1.407 vjernika.



Halilović je dodao kako je polazak hadžija iz BiH planiran od 8. do 10. augusta, a povratak od 27. do 30. augusta.



Cijena hadža za vjernike iz BiH iznosi 8.150 konvertibilnih maraka (4.168 eura), a u cijenu su, osim smještaja, hrane i drugih troškova, uračunate i sve neophodne takse.



Srbija druga najjeftinija u regionu



Iz Srbije najmanje 235 hodočasnika i ove godine će ići na hodočašće, rekao je poglavar Islamske zajednice Srbije Sead Nasufović.



Kako je objasnio, taj broj nije konačan, jer postoji veliki broj Arapa iz Srbije koji žele da idu na hodočašće.



Odlazak na hodočašće će biti održan od 10. do 15. avgusta, a putuje se direktnim letom.



Nasufović je naglasio da troškovi odlaska i boravka na hodočašću iznose 3.600 eura.



Iz Crne Gore putuju 54 osobe



Za odlazak hodočasnika u Meku i Medinu ove godine prijavljene su 54 osobe iz Crne Gore. Poziv za prijavu je još uvijek otvoren, a iz Islamske zajednici Crne Gore, saopštili su da će konačan broj biti oko 60 vjernika.



Cijena aranžmana hodočašća je ove godine veća za 300 eura i iznosi 3.800 eura.



Prošle godine na hadž iz Crne Gore otišla su 83 vjernika, dok je godinu dana ranije, 2016. godine, ta brojka iznosila 50.



Iz Hrvatske putuje 15 vjernika



Iz Islamske zajednice u Zagrebu su saopštili kako ove godine očekuju petnaestak osoba koje će u organizaciji IZ-a otputovati na hadž.



Riječ je o gotovo dvostrukom broju hadžija u odnosu na prošlu 2017. godinu.



Mogućnost za prijavu hrvatskih građana za putovanje na hadž još uvijek je otvoren, izvijestili su iz IZ-a, tako da konačan broj još uvijek nije definisan.



Ni cijena putnog aranžmana nije definisana jer se očekuje da će se hadžije iz Hrvatske, zbog njihove malobrojnosti, priključiti većem broju građana Bosne i Hercegovine, pa će cijena biti ista kao za hadžije iz te zemlje.





(AA)