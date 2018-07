Navodno je prije krađe djeteta od porodice Ismailovski, pokušala ukrasti novorođenče od druge porodice, ali je odustala od toga jer je kuća bila puna, pa ne bi mogla realizovati svoju namjeru.

Merhunisa Dedić (1990), iz sela Goduša kod Visokog, osumnjičena za otmicu, odnosno krivično djelo oduzimanje djeteta danas će, nakon saslušanja u policiji, biti predata sarajevskom Tužilaštvu. Dijete koje je u četvrtak ukrala, iste večeri je vraćeno majci Lejli Ismailovski iz Hadžića.



Oslobođenje je uspjelo doći do ekskluzivnih informacija o hapšenju Dedićeve kao i mogućem razlogu zašto se odlučila na ovo krivično djelo.



Namjerno se udebljala, išla na "kontrole"...



Kako nezvanično saznajemo, ova natprosječno inteligentna 28-godišnjakinja nakon pogibije bivšeg mladića, udala se za drugog iz Visokog. Njemu je u avgustu prošle godine, tokom ljetovanja, slagala da je trudna, iako nije bila, nakon čega je, vjerovatno, počela smišljati pakleni plan kako da zavara supruga.



Prvo je tražila od ljekara da joj izdaju potvrdu da je izgubila bebu, no kako je nije dobila, morala je da se domogne tuđeg novorođenčeta kako bi potkrijepila svoju laž o trudnoći...



Počela se namjerno debljati, a suprugu je povremeno govorila da ide na kontrole u Opću bolnicu u Sarajevo, gdje je vjerovatno i upoznala Lejlu Ismailovski. Nekad bi suprugu rekla da su doktori zadovoljni kako napreduje njena trudnoća, a nekad bi izmislila i neki problem...



Navodno je prije krađe djeteta od porodice Ismailovski pokušala ukrasti novorođenče od druge porodice, ali je odustala od toga jer je kuća bila puna, pa ne bi mogla realizovati svoju namjeru.



Onda je 5. jula odlučila da ukrade novorođenče od Lejle Ismailovski Iz Hadžića. Prethodno je Dedićeva u jednoj rent-a-car kući iznajmila bijelu škodu fabiu, te 4. jula nazvala Lejlu rekavši joj da treba donijeti bebu u Opću bolnicu, jer nisu u redu neki nalazi, te da dijete mora prijaviti u opštini...



Potom je došla do Lejline zgrade u Igmanskoj ulici u Hadžićima, obučena kao patronažna sestra, sa maramom na glavi i stetoskopom oko vrata, raspitivajući se gdje stanuje porodica Ismailovski. Sjela je potom prekoputa zgrade u kojoj stanuje porodica Ismailovski, ispod balkona susjednog objekta. Stanarima se u prvi mah nije učinilo čudnim to što je stalno preko lica nosi medicinsku zaštitnu masku. Navodno je nekome spomenula da ima polipe i da se boji da ne pređe bebi. Čim je Lejla Ismailovski izašla iz kuće, Dedićeva je krenula u akciju.



Tri puta je ulazila u stan, u kojem je bila Lejlina sestra Nađa Mehdi, pod izgovorom da mora izvagati bebu, te uraditi bris grla i nosa, vjerovatno provjeravajući da li će se vratiti Lejla ili njen suprug Kenan koji je bio na poslu.



Onda je od Nađe tražila štapiće za uši i nešto za dezinfekciju, te je otišla da dezinfikuje ruke u WC-u. Kada je izašla iz kupatila, rekla je da je prosula vodu, te zamolila Nađu da to zogerom počisti. Čim je Nađa ušla, zaključala je vrata za njom, te zgrabila bebu i pobjegla. Kupila je bebi hapicu i odvezla se do hostela Ferijalac, te tu iznajmila sobu.



Za to vrijeme, alarmirani su policija, Granična policija, OSA-OBA, zatvoreni te kontrolisani svi izlazi iz KS-a. Policijska istraga išla je u nekoliko pravaca, pošto nije bila isključena ni sumnja da se možda radi o fingiranoj otmici, a u istragu su uključena tri tužioca: Aziz Jahjaefendić, Šejla Heljić i Aida Topalović.



Provjerom mobitela Lejle Ismailovski ustanovljeno je da ju je neko zvao sa privatnog broja i rekao da ide u bolnicu na kontrolu. Praćenjem tog mobitela došlo se do šire lokacije na kojoj se ta osoba nalazi. Policija je došla do podataka da je bijela fabia iznajmljena, te su policajci počeli "češljati" ulicu po ulicu, dok nisu pronašli to vozilo. Zatim je pregledan snimak nadzorne kamere sa susjedne kuće koja pokriva taj lokalitet, na kojem se vidjelo da iz škode izlazi žena s djetetom i odlazi u hostel.



Pitala za majku bebe



Organi gonjenja su neupadljivo prišli hostelu, raspitali se da li je tu odsjela žena s bebom, a kad su dobili potvrdan odgovor, uzeli su rezervni ključ i upali u sobu. Unutra su, na krevetu, zatekli Dedićevu, koja je gledala bebu. Pored nje je bila hapica kojom ju je namjeravala nahraniti...



Tužiteljica Heljić je odmah uzela bebu u naručje i odnijela je na ljekarski pregled, dok je Dedićeva odvedena u policiju. Tokom ispitivanja navodno je više puta pitala kako je Lejla Ismailovski...







