Rješenja za migrantsku krizu na području USK trenutno nema, jer Evropska komisija ne želi finansirati adaptaciju kompeksa Agrokomerc. Ponuđena lokacija hotela "Sedra" ni u kom slučaju ne odgovara Bihaću i Cazinu, rečeno je nakon današnjeg sastanka ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića s političkim predstavnicima USK i lokalnih zajednica, u Bihaću.

- Evropska komisija ne pristaje, odnosno ne želi finansirati privremenu smještajnu lokaciju migranata u halama Agrokomerca kod Velike Kladuše, zbog blizine granice s Evropskom unijom. Lokacija hotela "Sedra" između Bihaća i Cazina ne odgovara lokalnim zajednicama, tako da trenutno rješenja nemamo. Jednostavno, ne možemo se dogovoriti oko lokacije za privremeni kolektivni smještaj migranata - rekao je ministar Mektić.



- Nismo došli do rješenja, jer jednostavno nisu ponuđene prihvatljive opcije za stanovništvo Bihaća, Cazina i Velike Kladuše. U smještajni prostor hotela "Sedra" možemo smjestiti porodice s djecom, otprilike 300 migranata, nikako njih četiri hiljade. Time ništa ne bismo postigli, ostali bi u istom problemu, ako ne bi stvorili i veći -istakao je premijer USK Husein Rošić.

Ministar Mektić je ponovio kako je u potpunosti izgubio povjerenje u Evropsku uniju.



- Ona je stvorila ovaj problem u BiH i sada okreće glavu od njega. Neće Bosna i Hercegovina biti sabirni centar ili takozvani "hot - spot" i to ću reći u ponedjeljak na Samitu u Londonu . BiH nije za ovo kriva i trebala bi biti samo tranzitna stanica, no čini se da će zbog nečije neodgovornosti platiti najveću cijenu- naglasio je ministar sigurnosti BiH.



Razgovori oko lokacije za privremeni smještaj migranata u Bihaću, Cazinu i Velikoj Kladuši se nastavljaju s gradonačelnicima, s obzirom na to da ministar Mektić insistira da sada ovi gradovi pronađu adekvatnu lokaciju.

