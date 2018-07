U posjeti predsjedniku Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasminu Duvnjaku danas je bio potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić, koji je svog domaćina upoznao o stanju u ovom bh. entitetu, s akcentom na poziciji bošnjačkog naroda.

Foto: FENA

Duvnjak je ovom prilikom upoznao Salkića da će od naredne školske godine djeca u školama u ZDK-u izučavati i genocid u Srebrenici te mu predstavio Mapu genocida, koju je izradio Zeničanin Mugdim Cvrljo.



- Ova će mapa biti postavljena u sali Skupštine, a od septembra i u svim školama u ZDK. Mi smo, prije dvije i po godine, pokrenuli inicijativu da se u svim školama, u predmetu historija, službeno izučava genocid u Srebrenici i dešavanje u proteklom odbrambeno-oslobodilačkom ratu. Prije nekoliko mjeseci, na osnovu te, moje inicijative, Pedagoški zavod i Ministarstvo obrazovanja ZDK usvojio je dopune Nastavnog plana i programa i od septembra će se službeno i zvanično izučavati ti događaji u školama u ZDK - najavio je Duvnjak.



On je istakako i kako, također na osnovu inicijative koju je on pokrenuo, jedino u Federaciji BiH postoji krivično-pravna legislativa za krivično gonjenje onih koji negiraju i poriču genocid te svih pravosnažno presuđenih ratnih zločina, a kojom je predviđeno da se počinioci mogu kazniti i kaznom zatvora u trajanju od tri mjeseca do tri godine.



- Nažalost, ni u FBiH nismo imali instutucionalnog i službenog odnosa spram genocida u Srebrenici - naglasio je Duvnjak.



Salkić je zahvalio na sastanku i informacijama koje su mu prezentirane.



- Mislim da je nama obaveza da sve što je presuđeno, da se nađe i u udžbenicima na svim nivoima. Jer ono što je presuđeno na neki je način i dokazano te je relevantno kao historijska činjenica - istakao je Salkić, koji je dodao i kako moramo gajiti kulturu sjećanja.



Salkić je pozvao svog domaćina i da, tamo gdje postoji mogućnost, pomogne širenju ove mape i na entitet RS.



(FENA)