Okružno javno tužilaštvo Banja Luka je u dosadašnjem postupku prikupljanja dokaza sa sigurnošću utvrdilo da David Dragičević nije otet, zarobljen, zlostavljan i likvidiran, već da je njegova smrt posljedica utapanja, koje se dogodilo 18.marta.

Arhiv / 24sata.info

Iz ovog tužilaštva, u saopćenju, navode da ne postoji nijedan dokaz da je Dragičević bio zarobljen i zlostavljan, kao ni osnov sumnje za to, niti dokaz.



- Ovakav zaključak temelji se na nalazu vještaka medicinske struke, iz kojeg ne proizilazi postojanje bilo kakvih povreda koje bi ukazivale na otmicu, vezivanje, silovanje oštećenog i slično. Ovo činjenično stanje suprotno je tvrdnjama oštećenog oca i dijela javnosti koja stalno potencira da je David otet i držan u zarobljeništvu, a onda likvidiran – saopćio je danas glavni okružni tužilac Želimir Lepir.



Dodaje da David Dragičević nije pretučen šipkama, palicama, od veće skupine ljudi, kako također tvrde oštećeni i dio javnosti.



-Ovo stanovište potvrđuje logički i činjenica da su na tijelu pronađene samo lake tjelesne povrede, bez bilo kakvih lomova – dodaje se u saopćenju glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.



U tijelu Davida Dragičevića pronađeno je, navodi se, prisustvo alkohola u količini od 1,58 promila, prema nalazu KTC Banja Luka, a prema nalazu VMA iz Beograda 130 promila u krvi, a 2,59 promila u urinu.



Na tamelju nalaza vještaka medicinske struke (Željke Karana, Ivice Milosavljevića, kao i tima vještaka iz Zagreba), utvrđeno je, navodi se dalje u saopćenju, da je do utopljenja došlo upravo 18.marta i da je leš proveo u vodi do 24. marta, kada je pronađen u rijeci Crkvena.



Također se potvrđuje da je, na osnovu izvještaja o rezultatima toksikološko-hemijske analize izvršene od strane Odjeljenja za toksikološku hemiju, Centra za kontrolu trovanja VMA u Beogradu, uvrđeno da u krvi i urinu oštećenog Davida Dragičevića nije dokazano prisustvo opojnih droga (u izvještaju su detaljno pobrojani opijati na koje su testirani krv i urin oštećenog).



-David Dragičević zadobio je lake tjelesne povrede, koje su verifikovane na prednjoj strani tijela, a ni jedne tjelesne povrede nema na leđima. Prema mišljenju vještaka medicinske struke iste su mogle nastati upravo padom tijela niz teren koji je popločan kamenom, a to je upravo lijeva strana korita rijeke Crkvena. Ljekari dozvoljavaju mogućnost da su povrede na usnama, krvni podliv desne šake i potkoljenice mogli nastati od udaraca – precizira se u saopćenju.



Ljekari su isključili mogućnost da je tijelo Davida Dragičevića palo sa mosta direktno u vodu bez kontakta sa preprekama, već upravo padom i klizanjem niz strminu (kameni dio obale).



Smrt Davida Dragičevića nastupila je, precizira se, utapanjem u vodi (rječica Crkvena).



-Sa velikim stepenom vjerovatnoće utvrdili smo putanju kretanja Davida Dragičevića, u toku noći iz grada ka mjestu gdje se dogodio kritični događaj. Provođenjem dodatnih istražnih radnji, došli smo do osnova sumnje (najniži stepen vjerovatnoće) da je do utopljenja i dospijeća Davida Dragičevića u rječici došlo na način kako smo definisali u naredbi o sprovođenju istrage zbog krivičnog djela ubistvo – istakao je Lepir.



Naime, na osnovu rezultata do sada provedenih istražnih radnji utvrđeno je, kako se dodaje, postojanje osnova sumnje da je 18. marta, oko 04.00 sati, u Banjoj Luci, u ulici Velibora Janjetovića Janje, u blizini obale rijeke Crkvene, došlo do verbalnog i fizičkog sukoba između oštećenog i osumnjičenih (dva ili tri za sada nepoznata izvršioca) te da je Dragičević, plašeći se za svoj život, bježao od izvršilaca i pao niz strmu obalu rijeke, visine oko 4,5 metra ili su ga izvršioci sa iste obale gurnuli u rijeku Crkvenu, da bi u kratkom vremenskom periodu nakon dospijeća u vodu, kod oštećenog nastupila smrt usljed utopljenja u vodi, a leš oštećenog je 24.marta, pronađen u Crkvenoj u neposrednoj blizini ušća u rijeku Vrbas.



Iz Okružnog javnog tužilaštva ističu da u daljem radu nastavljaju istragu radi rasvjetljavanja i utvrđivanja svih činjenica.



Napominju da je, nakon pristizanja nalaza vještaka medicinske struke iz Zagreba o povredama i načinu povređivanja Davida Dragičevića, tužilaštvo došlo u poziciju da donese tužilačku odluku.



Lepir podsjeća i da su postupajući tužilac i on ranije putem e-maila u dva navrata dobili i prijeteće poruke.



-Iz svih dešavanja u javnosti vidljivo je da tužilaštvo radi pod velikim pritiskom. U javnosti se od strane pojednih medija i grupa pojedinih građana, iznose neistine u vezi sa ovim događajem, sa ciljem da se kriminalizuju državne institucije i to prvenstveno Tužilaštvo i MUPRS, te da određene grupacije time žele da postignu svoj politički rejting pred izbore. Kao glavni tužilac u više navrata primao sam na razgovor oštećenog oca Davida Dragičevića i njegova dva advokata, jer je uobičajeno u praksi da oštećeni sarađuju sa tužilaštvom, kao organom krivičnog gonjenja.



Međutim, oni protiv nas tužilaca i drugih radnika MUPRS-a podnose krivične prijave i u javnosti nas kvalifikuju kao saučesnike u ubistvu, što ne možemo da razumijemo i shvatimo – naveo je glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjoj Luci.

(FENA)