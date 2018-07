Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske potvrdio je da je ministarstvo dobilo naredbu Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka o provođenju istrage o slučaju ubistva Davida Dragičevića (21), mladića čiji je nestanak prijavljen 18. marta a tijelo pronađeno šest dana kasnije.

Dragan Lukač / 24sata.info

"Ova naredba ruši sve konstrukcije koje su napravljene u vezi smrti na način da je opisano način i vrijeme stradanja Davida Dragičevića. U naredbi decidno piše: Dana 18. marta oko četiri časa u Ulici Velibora Janjetovića Janje kod broja 27 u neposrednoj blizini kuće došlo je do određenih verbalnih ili nekih drugih dešavanja, koji nisu utvrđeni i biće predmet istrage, David Dragićević je bježao od izvršilaca i pao niz strmu obalu rijeke Crkvena visine oko 4,5 metara u nabujalu rijeku ili su ga izvršioci sa te obale gurnuli u rijeku da bi u kratkom vremenskom periodu od dospijeća u vodu kod oštećenog nastupila smrt uslijed utopljenja u vodi", kazao je Lukač.



Prema njegovim riječima na oba obdukciona nalaza se kaže da su povrede na tijelu Dragičevića najvjerovatnije nastale prilikom pada, kotljanjem niz strmu betonsku obalu.



"Sve povrede su lake tjelesne koje nisu mogle uzrokovati smrt. Sve konstrukcije pravljenje u javnosti u protekla tri mjeseca da je otet, držan, prebijan, malteretiran, silovan, o tome ko je uključen i na koji način vezano za ljude iz policije i političkog života, koje su pravili blogeri, a koje prihvatio Davor Dragičević, Davidov otac, nisu tačne i naredba to potvrđuje", kazao je Lukač.



Prema njegovim riječima do sada postoji jedna izjava svjedokinje koja je čula buku u vrijeme kada je nastradao David Dragičević, koja će biti provjerena u istrazi. Prema njegovim riječima jedan od sljedećih koraka policije je da na osnovu sudske odluke provjere prepisku stradalog mladićča na društvenim mrežama, kako bi otkrili nove detalje.



"Istina je samo jedna i ovo je način da utvrdimo istinu i to je jedini način da dođemo do pravde", rekao je Lukač.





(AA)