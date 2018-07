U Bosni je jutros bilo umjereno oblačno vrijeme. Nešto više oblaka bilo je u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. U Hercegovini pretežno vedro.

Arhiv / 24sata.info

Temperature zraka u 08.00 sati: Bjelašnica 13 stepeni, Ivan-sedlo 17, Sokolac 18, Livno, Sarajevo i Zvornik 19, Bihać, Bugojno, Gradačac, Jajce, Sanski Most i Tuzla 20, Banja Luka, Bijeljina, Brčko, Grude, Prijedor i Zenica 21, Doboj, Stolac i Trebinje 22 te Mostar 23 stepena.



U Bosni umjereno, a poslijepodne i pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima, nešto više oblačnosti očekuje se u centralnim i istočnim područjima, gdje mjestimično može pasti i malo kiše. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, razvojem oblačnosti, u većem djelu zemlje, nestabilno vrijeme s pljuskovim i grmljavinom. U Posavini, padavine samo ponegdje, a na krajnjem jugu i bez padavina. Očakivana količina padavina od 10 do 20 l/m2, lokalno i do 30 l/m2. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, a na momente i pojačan. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu od 28 do 32 stepena.



U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana, povećanjem oblačnosti, nestabilno s kišom i pljuskovima. Najviša dnevna oko 27 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZBiH).



(FENA)