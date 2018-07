''Dragi moj sine, dušo moja. Dragi naš Davide, dušo naša. Stoti dan na Davidovom trgu. Tužilaštvo RS okvalifikovalo je ubistvo počinjeno od N. N. lica. Tužilaštvo RS moraće ga okvalifikovati kao ubistvo mog sina, mog Davida'', poručio je večeras sa banjalučkog trga Davor Dragičević, otac Davida Dragičevića.

On je istakao da su otmica, mučenje, silovanje i masakriranje njegove duše počeli još 18. marta.



''Zločinci i ubice, stići će vas ruka Davora Dragičevića! Ovo je ruka istine i pravde'', uzvikivao je Dragičević.



Podsjetio je da je njegov sin imao samo 21 godinu.



''David je bio moj sin, na žalost samo kratko. Nisam doživio sa njim sve što sam planirao. Državo! Članovi MUP-a imate još malo vremena da stanete na pravu stranu. Državo! Ja sam te stvorio. Doživio sam da 23. marta država ubije mog sina. Narodni poslanici, izađite iz te zločinačke skupštine. Dođite da budete sa narodom koji traži istinu i pravdu. Ima već vaših kolega koji hoće da žive ovdje i da im djeca žive ovdje'', poručio je Dragičević.



On je istakao da će stajati na Trgu Krajine dok god ne budu zadovoljene istina i pravda, znajući da nije sam.



''Nema Davida da me probudi, da ode na fakultet. Strunuo je! Ako me natjeraju nadležne institucije otkopaću sine tvoj grob i biću ovdje s tobom. Ako otkopam grob svog sina treći put, pustiću ruku i poslije toga vas neće više biti zločinci i ubice'', poručio je Dragičević.



Nakon ovih riječi prisutni su uzvikivali: “Pravda za Davida! Pravda za svu djecu! Ostajemo ovdje! Ostajemo do kraja!”



Na skupu su prisustvovali i poslanici Narodne skupštine RS, Adam Šukalo i Branislav Borenović, piše Srpskainfo.



