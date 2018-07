Institut za razvoj mladih "KULT" od juna do oktobra ove godine organizuje susrete mladih ljudi sa kandidatima za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a gost današnjeg programa „Kafa sa... kandidatima za Predsjedništvo BiH", u Sarajevu, bio je kandidat Stranke za BiH iz reda bošnjačkog naroda Amer Jerlagić.

Amer Jerlagić / 24sata.info

"KULT" organizuje navedeni događaj u cilju da podrži razumijevanje mladih u izbornom procesu za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a kroz koji osigurava smislene susrete javnih osoba, političara, mladih ljudi i drugih inspirativnih i uspješnih Bosanaca i Hercegovaca s grupama mladih ljudi kako bi razgovarali o svom iskustvu, idejama ili javnim pitanjima važnim za mlade.



-Ovo je druga u nizu 'Kafa' sa kojom želimo da približimo kandidate za Predsjedništvo BiH mladim ljudima. Predložili smo strankama da se njihovi kandidati susretnu s mladim ljudima kada god oni to žele. Ovo radimo jer smatramo da je krajnje vrijeme da se o pitanjima mladih u BiH govori u vrhu bh. politike. Svjesni smo uloge Predsjedništva BiH i znamo da se nekim pitanjima ne mogu baviti, ali smatramo da vrh treba da razgovara i bavi se pitanjima mladih i čuje njihov glas - kazala je predstavnica Instituta "KULT" Katarina Vučković u izjavi za Fenu.



Vučković da na ovaj način Institut nastoji približiti mladim ljudima izborni proces, te da oni razgovaraju s kandidatima o svim temema koje ih zanimaju, a da s druge strane kadidati predstave sebe, svoje motive i razloge zbog kojih su se počeli baviti politikom.



Kandidat Stranke za BiH za državno Predsjedništvo Amer Jerlagić razgovarao je s mladima o promjenama koje je u BiH potrebno učiniti da se izađe iz "statusa quo" stanja, te da se spriječi odlazak mladih i nastanak "zemlje staraca". Jerlagić naglašava da mladi ljudi moraju izaći na izbore ako želimo pozitivne promjene u BiH.



- Ako želimo i narednih 20 godina provesti kao prošle 22, onda mladi ne trebaju izaći na izbore. Ako želimo promjene i bolju BiH, onda moramo izaći na izbore. Mladih je gotovo 60 posto u BiH i u njihovim rukama je budućnost BiH. BiH postaje zemlja staraca jer mladi odlaze i to je ono protiv čega se moramo boriti. Sve se to može promijeniti ulaskom BiH u NATO i Evropsku uniju, te ostvarenjem političke stabilnosti i dovođenjem stranih investicija - kazao je Jerlagić.



Dodaje da trenutna vlast čini sve da stvori ambijent u državi koji tjera mlade u inostranstvo, da bi potom 7. oktobra iskoristili svoje glasače i dobili nove mandate.



- Izlaznost njihovih glasača je stopostotna. Oni moraju izaći da sačuvaju poslove. S druge strane stvaraju ambijent u državi koji se gadi mladima, a koji zatim napuštaju zemlju i odlaze u inostranstvo gdje ih prihvate i iskoriste kao radnu snagu, a koju su dobili bez uložene marke - zaključio je Jerlagić.



U Bosni i Hercegovini živi oko 700.000 mladih, koji su zakonima o mladima definisani kao osobe dobi od 15 do 30 godina. Većina mladih ima pravo glasa, a Institut za razvoj mladih "KULT" na ovaj način im želi dati priliku da budu birači, a ne glasači. U Institutu smatraju da pitanja mladih trebaju i moraju biti dio programa političkih stranaka u BiH, te da je krajnje vrijeme da najviši nivo vlasti u svoj diskurs stavi mlade kao primarni fokus.



Za prisustvo događaju na web stranici Instituta mogu se prijaviti mladi iz cijele BiH do 35 godina starosti, koji žele biti dio konstruktivnog dijaloga o potrebama i izazovima sa kojima se ova populacija suočava.



(FENA)