Priče o uspostavljanju trećeg entiteta ili otcjepljenju u Bosni i Hercegovini predstavljaju kršenje duha Dejtonskog mirovnog sporazuma i opasnost za stabilnost BiH, ali ujedno i usporavaju napredak.

Roger Wicker / 24sata.info

Istaknuo je to danas senator Roger Wicker koji predvodi delegaciju Kongresa Sjedinjenih Američkih Država (SAD) tokom višednevne posjete Bosni i Hercegovini, u okviru koje će se susresti sa zvaničnicima BiH, međunarodnim predstavnicima i članovima civilnog društva.



Dodao je da SAD podržava aspiracije BiH ka euroatlantskim integracijama te je pozvao vlasti u BiH da poduzmu neophodne korake da bi se išlo ka ovim integracijama, ocjenjujući da vladajuće strukture ne služe građanima dovoljno dobro.



Diskriminatorske etničke kriterije nazvao je neprihvatljivim, podsjećajući da susjedne zemlje napreduju te ne bi bilo dobro da BiH zaostaje zbog čega su apelirali na bolje liderstvo i saradnju, što uključuje izbornu reformu koja se mora desiti sada kako bi se izborni rezultati mogli implementirati.



Osvrnuo s i na činjenicu da od 2008. godine u Mostaru nisu održani lokalni izbori, nazivajući to žalosnim te je pozvao političke lidere da razlike ostave po strani i da počnu raditi na postizanju kompromisa koji će riješiti ovo pitanje.



- Umorni smo od načina na koji etničke politike dominiraju političkom debatom, što otežava donošenje odluka za napredak. Dijelimo mišljenje s našim saveznicima i građanima u BiH koji žele ići naprijed, a BiH ne može ići naprijed ukoliko se vlasti ne pozabave i ne riješe pitanje korupcije - stava je Wicker.



Senator je rekao da građani treba da ostave po strani zaštitu etničkih privilegija koje ih udaljavaju jedne od drugih i da promoviraju politike koje će im omogućiti nova radna mjesta, napredno obrazovanje i prosperitet koji žele.



- Podjele nisu toliko duboke kako to tvrde politički lideri koji to iskorištavaju da bi došli do moći, ali ako postoji jedna stvar koja treba ujediniti sve građana u BiH to je želja da se bore protiv korupcije koja ovoj zemlji uskraćuje iskorištavanje njenog potencijala - naglasio je senator.



Wicker je napomenuo da građani BiH zaslužuju više, te ponovio da SAD ostaju posvećene stabilnosti i sigurnosti BiH.



(FENA)