Predsjedništvo BiH održalo je danas 49. redovnu sjednicu na kojoj je, između ostalog, razmatralo Izvještaj Vijeća ministara BiH o aktivnostima u okviru procesa evropskih integracija BiH.

Mladen Ivanić / 24sata.info

Članovi Predsjedništva informisani su da je BiH dobila novih 655 pitanja, od kojih se dominantni dio odnosi na političke kriterije.



- Sva pitanja upućena su radnim grupama koje treba da pripreme odgovore. Mi očekujemo da bi ti odgovori trebali biti završeni u relativno kratkom roku. Broj pitanja nije neuobičajen, čak je i nešto manji u odnosu na to koliko su ih neke druge zemlje u okruženju dobile - rekao je na konferenciji za novinare član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić.



Kao jedna od tema na današnjoj sjednici našao se i status imovine BiH, entiteta i pravnih subjekata iz BiH u Hrvatskoj.



- Vi znate da je Hrvatska donijela zakon kojim je tu imovinu spremna da da na koncesiju od 30 godina. Mi iz BiH smatramo da tu postoji mnogo elemenata koji ugrožavaju pravo pravnih subjekata i naših ljudi - istakao je Ivanić.



Tim povodom, kako je naveo, preduzete su određene aktivnosti posebno kroz Vijeće ministara BiH.



- Pravobranilaštvo BiH u najkraćem mogućem roku treba da stupi u kontakt sa Pravobranilaštvom Hrvatske i da na tom nivou pokuša razriješiti dio pitanja - rekao je Ivanić.



Kada je u pitanju najveći dio imovine, koja se nalazi u pasivnom podbilansu entiteta, upućen je poziv vladama entiteta da preduzmu korake u zaštiti tog dijela imovine.



- Dosad je pred sudom otvoreno sedam primjera objekata na koje pravo polažu institucije BiH, koji nisu pod koncesijama. Naš poziv vladama entiteta je da otvore sudske procese za zaštitu te imovine i pripreme sve moguće dokaze jer će time i eliminisati tu mogućnost - poručio je Ivanić.



Istakao je kako se nada da će ove aktivnosti dovesti do međusobnog sporazuma između Hrvatske i BiH, jer bi u drugačijem slučaju BiH preostajala tužba za zaštitu svojih prava.



- Mi se nadamo da do toga neće doći - naglasio je Ivanić.



Predsjedništvo BiH danas je informisano da je u toku ove godine u BiH ušlo 7.158 stranih državljana - migranata.



- Teško je imati potpune podatke, ali se procjenjuje da se ovog trenutka u BiH nalazi njih oko 2.500. U posljednjih sedam dana, nakon pojačanih patrola i zaprečavanja ilegalnih prijelaza, priliv je smanjen sa nekih 50 dnevno na manje od 20. Oko 650 je u prošloj sedmici vraćeno u Srbiju i u Crnu Goru - pojasnio je Ivanić.



Naveo je kako će Predsjedništvo BiH ubrzo sazvati sve direktore sigurnosnih agencija na nivou BiH da se svi zajedno još jednom uozbilje i maksimalno pojačaju aktivnosti kako bi u ljetnim mjesecima spriječili veće povećanje broja migranata.



Dotakao se i hapšenja Daneta Lukajića u Hrvatskoj. Ivanić ističe da je i sam prisustvovao obilježavanju stradanja Srba u logoru Jadovno.



- Iskreno smatram da je ovo pritisak na organizatore i cijelu tu manifestaciju, jer je gospodin Lukajić više puta ulazio i izlazio iz Hrvatske u prošlim godinama i nije bilo nikakvog posebnog razloga da se to događa sada - kazao je Ivanić.



Naglašava da se tamo skupilo nekoliko stotina ljudi koji su u potpunom miru i bez ikakve provokacije "samo obavili molitvu Bogu za pokoj duša stradalih na tom mjestu".



- Ja obećavam da ću i iduće gopdine, kao što sam bio i zadnje tri, i sam biti prisutan na tom mjestu jer mislim da je ovo sve potpuno neprimjereno - dodaje Ivanić.



S druge strane, nastavlja, hapšenje državljanina BiH pod optužbom za eventualne zločine na prostoru BiH unosi jedan potpuno novi princip.



- To je suprotno pravnim aktima koji su potpisani, kojim su se zemlje obavezale da će svoja saznanja dostaviti institucijama zemlje domaćina. Mislim da ovo podrazumijeva i potrebu da se na sličan način reaguje i kad su u pitanju državljani Hrvatske. Mislim da je Hrvatska ovim otvorila nešto što je potpuno neprimjereno - rekao je Ivanić.



Pozvao je institucije Hrvatske da oslobode Lukajića, te da ukoliko imaju bilo kakve dokaze, dostave ih nadležnim institucijama BiH.



- Bojim se da ćemo ući u nešto što sigurno neće imati pozitivne efekte po naše međusobne odnose. Mislim da je ovo bilo potpuno nepotrebno i da su postojali drugi mehanizmi, ako su oni imali bilo kakve dokaze da to urade - ističe Ivanić.



Kako pojašnjava, na njegov zahtjev diplomatski predstavnici Ambasade BiH u Zagrebu danas su posjetili Lukajića i bit će mu na raspolaganju da se brinu o zdravlju i pomognu mu u pravnoj zaštiti.



- A ja sam imam namjeru da taj slučaj više nego ozbiljno pratim i nastojat ću da u narednim danima budem i u komunikaciji s njegovom porodicom - dodao je Ivanić, prenose Vijesti.ba.



(24sata.info)