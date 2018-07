Ispred Spomenika šehidima i palim borcima Armije RBiH na Dolac Malti u Sarajevu jutros je krenula kolona od 35 građana iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, učesnika ovogodišnjeg "Marša mira Sarajevo - Nezuk - Potočari 2018", javlja Anadolu Agency (AA).

Planirano je da u narednim danima, do Potočara, gdje će 11. jula odati počast žrtvama genocida počinjenog u ljeto 1995. godine, prepješače oko 280 kilometara.



Prvog dana planirano je pješačenje do Planine Ozren (Ovčija ravan) gdje će kolona učesnika prenoćiti.



Učesnici Marša mira Sarajevo - Nezuk – Potočari drugog dana će pješačiti do Planinarskog doma Ponijerka Olovo, gdje će prespavati. Trećeg dana predviđeno je pješačenje do Planinarskog doma "Javorje" Konjuh, a četvrtog do Jelovog Brda, gdje će na privatnom imanju biti organizirano noćenje u improviziranom kampu.



Petog dana pješačit će se do Nezuka, gdje će se učesnici priključiti tradicionalnom Maršu mira “Nezuk-Potočari”.



Organizator je Udruženje građana "Svjedoci svog vremena", a jedan od organizatora Muhamed Papić izjavio je za AA da je ovo sedma godina kako organizuju ovaj pohod iz Sarajeva.



-Ove godine je prijavljeno 35 učesnika, neki će nam se priključiti od Nezuka. U Nezuk treba da stignemo 7. naveče tako da bi 8. ujutro mogli da krenemo prema Potočarima - pojasnio je Papić.



Kako je kazao, među učesnicima su ljudi različitih starosnih dobi.



-Ima različitih godišta, od 17 do 70 godina - rekao je Papić navodeći da je cilj odavanje počasti i slanje poruke da se ne ponovi zlo koje je počinjeno nad narodom Podrinja.



Među učesnicima je i Matea Jerković koja u Maršu mira učestvuje već tri godine.



-Ovo je treći put da učestvujem u Maršu mira koji polazi iz Sarajeva. Cilj mog učešća je da odam počast nevino stradalim žrtvama Srebrenice. Težak je svaki dan, posebno je težak dio koji kreće iz Nezuka zato što je to put koji su prešle žrtve, tu su velike emocije - poručila je Jerković.



Ova 26-godišnjakinja ukazala je i na značaj toga da mladi obilježavaju i učestvuju u ovakvim aktivnostima.



-Smatram da je veoma bitno, da je to najbitniji segment. Upravo mladi ljudi su oni na kojima ostaje svijet, oni su ti koji ne smiju da zaborave. Prošle godine je bio veći broj mladih ljudi. Nadam se da će u narednim pohodima učestvovati veći broj mlađih osoba jer oni ne smiju zaboraviti genocid - izjavila je Jerković.



Ibro Ajanović iz Sarajeva je također krenuo put Nezuka gdje će se učesnici pridružiti Maršu mira Nezuk-Potočari.



-Koliko puta se ide toliko idem i ja puta. Idem svaki put. Malo animiramo ljude da se više ne ponovi. Svake godine idemo u Srebrenicu da im na neki način olakšamo njihove boli - pojasnio je Ajanović navodeći da je tokom ovog pohoda najteže pješačenje.



Inače, "Marš mira Nezuk - Potočari" i ove godine je, pored komemoracije i dženaze žrtvama, jedna od glavnih aktivnosti u sklopu obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Riječ je o jednoj od najvećih aktivnosti u okviru obilježavanja godišnjice genocida.



Do sada je prijavljeno više od 1.200 učesnika, a očekuje se ukupno oko šest hiljada.



Na trasi od Nezuka do Potočara učesnici su ranijih godina prolazili maršrutom: Nezuk - Baljkovica - Parlog - Crni Vrh - Snagovo - Liplje - Jošanica - Donja Kamenica - Bakrači - Glodi - Udrč - Cerska - Kaldrmica - Đugum - Mravinjci - Burnice - Kameničko Brdo - Ravni Buljim - Jaglići - Šušnjari - Budak - Potočari (Memorijalni centar).



Za kolektivnu dženazu u Potočarima 11. jula ove godine do sada su spremni posmrtni ostaci 35 žrtava.



Ovo još nije konačan broj i moguće je da će se do dženaze neke od porodica odlučiti za ukop. U Podrinje identifikacionom centru u Tuzli nalazi se skoro 170 identificiranih žrtava, ali uglavnom zbog nekompletnosti posmrtnih ostataka porodice se još nisu odlučile za ukop.



U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari dosad je smiraj pronašlo 6.575 žrtava genocida, a traga se za još oko hiljadu.

