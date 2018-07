Prema informacijama Žurnala, Malofeev je u Banja Luci namjeravao održati sastanak sa čelnicima Republike Srpske na kojem bi se govorilo o kupovini obveznica u iznosu od oko 200 miliona eura

Foto: 24sata.info

Tri sata je Putinov milijarder Konstantin Malofeev zadržan na banjalučkom aerodromu prije nego su mu pripadnici Granične policije BiH uručili rješenje o protjerivanju iz BiH.



„Imenovani Konstantin Malofeev predstavlja prijetnju BiH, javnom poretku, javnom redu i miru, javnom zdravlju BiH ili međunarodnim odnosima“, piše u dokumentu na osnovu kojeg je ovom ruskom oligarhu zabranjen ulazak u BiH zbog čega se on, privatnim avionom, morao vratiti natrag u Moskvu.



POVRATAK U MOSKVU



Sve se zbivalo 30. maja ove godine, a u slučaj je, kako saznaje Žurnal, bila uključena i Ambasada Ruske Federacije u BiH. Prvo su, naime, Malofeevevi saradnici kontaktirali kabinet predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika kako bi ga izvijestili da zbog problema na granici milijarder ne može stići na zakazani sastanak. Dodik je, potom, pozvao upravu Aerodroma Banja Luka negodujući zbog zadržavanja, ali je sitacija ostala nepromijenjena. Na kraju je Malofeev zatražio pomoć od Ambasade Ruske Federacije, čiji su službenici pozvali ministra vanjskih poslova BiH Igora Crnatka. No, sve je bilo uzaludno – umjesto prema Dodikovom kabinetu, Malofeev je morao za Moskvu.



Konstantin Valerevich Malofeev čovjek je sa crnih listi SAD-a i Evropske unije.



„Malofeev je usko povezan sa separatistima u istočnoj Ukrajini i na Krimu. Bivši je poslodavac Aleksandra Brodarija takozvanog premijera takozvane Donjecke narodne republike. Vlada Ukrajine otvorila je krivičnu istragu o njegovoj navodnoj materijalnoj i finansijskoj podršci separatistima“, piše u odluci kojom je Malofeev stavljen na „crnu listu“ EU.



Kada je krajem maja pokušao ući u BiH, Malofejev je bio u društvu Vladimira Tretjakova, Denisa Gajevskog i Aleksandre Mačković. Tretjakov je odbio da uđe u BiH ukoliko se ne dozvoli ulazak Malofeevu, dok su Gajevski i Mačković iz privatnog aviona prešli u komercijalni i odletjeli za Beograd.



KO JE MALOFEEV



Prema informacijama Žurnala, Malofeev je u Banja Luci namjeravao održati sastanak sa čelnicima Republike Srpske na kojem bi se govorilo o kupovini obveznica u iznosu od oko 200 miliona eura. Kako je sastanak u Banja Luci propao, vlasti RS-a su odlučile da obveznice prodaju na berzi u Beču, a transakcija je, prema izvještaju sa berze, obavljena 28. juna 2018. godine. Umjesto 200 miliona eura, prodate su obveznice vrijedne 168 miliona eura. Vlasti Republike Srpske još nisu objavile ko je kupac obveznica, ali je prema dokumentu dostupnom na web stranici berze u Beču, kao garant vraćanja novca nepoznatom kupcu naveden Budžet RS-a i to uz visoku kamatnu stopu od 4,75 posto.



Milijarder Malofeev godinama finansira separatističke režime koji provode (pro)rusku politiku. Osnivač je i vlasnik više firmi – a najpoznatija ja Marshal Capital Partners koja je također na crnoj listi SAD-a. Prije deset godina ruska kompanija za investicije VTB Capital podnijela je sudu u Londonu žalbu protiv Malofeeva i njegovih firmi zatraživši povrat kredita u iznosu od 225 miliona dolara.



Tokom 2011. godine Sud je zaplijenio dio Malofeeve imovine, a do 2015. godine dug prema VTB Capitalu narastao je na skoro 600 miliona dolara. Međutim, u martu 2015. godine VTB je zatražio povrat samo 100 miliona dolara, zbog čega je slučaj formalno – riješen. Istražni organi EU smatrali su da je sve ovo obavljeno uz blagoslov ruskih vlasti, te da je „oprost“ duga Malofeevu uslijedio nakon što je on dokazao da je finansirao separatističke aktivnosti u Ukrajini. Osim sa separatističkim aktivnostima u Ukrajini, Malofeeva su i crnogorske vlasti dovele u vezu sa pripremom državnog udara zbog čega mu je zabranjen ulazak u tu državu.



SASTANCI SA DODIKOM



Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik više puta se sastajao sa Konstantinom Malofeevim. Tokom 2017. godine ovaj ruski milijarder nekoliko je puta privatnim avionom dolazio u Banja Luku . Prema podacima sigurnosnih agencija BiH, sa Maelofeevim su u Republiku Srpsku dolazili njegovi saradnici koji vode kompaniju „Marshall Capital“ koja se bavi kreditiranjem, te kompanije „Sigurna Internet Liga“ koja je povezana sa ruskim obavještajnim službama.

(Zurnal)