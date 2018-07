Glazgov Kaledonija Univerzitet (Glasgow Caledonian University) danas će uručiti počasni doktorat u oblasti prava predsjednici Udruženja ”Žena žrtva rata” Bakiri Hasečić.

arhiv / 24sata.info

Škotski univerzitet ovo priznanje Hasečić dodjeljuje zbog, kako se navodi, njenog izuzetnog doprinosa ljudskim pravima i pravdi za žene u Bosni i Hercegovini, kroz njenu borbu za prava silovanih i seksualno zlostavljanih žena tokom rata u našoj zemlji.



Odluka o dodjeli priznanja za borbu koja i dalje traje, donesena je prošle godine.



”Dodjelom nagrade ovoj inspirativnoj i hrabroj ženi prepoznata je njena borba da pravdi budu privedeni brojni ratni zločinci, počinitelji nekih od najstrašnijih oblika seksualnog nasilja, silovanja i ponižavanja bosanskih muslimanki tokom rata”, kazala je, obrazlažućio odluku, direktorica te ustanove Pamela Gilis (Gillies).



Profesorica Gillies navela je da je velika čast i privilegija Univerziteta na čijem je čelu da je Hasečić prihvatila počasni doktorat.



”Njena snaga i čovječnost su u istinskoj skromnosti. Udruženje koje je Bakira osnovala i na čijem je čelu, mnogim ženama, koje su oklijevale da govore o onom što su preživjele u ratu, dalo je glas, iskazalo brigu, dalo podršku, te radilo na privođenju krivaca pravdi. To su borba i izazov koji i dalje traju.”



Bakira Hasečić ponosna je zbog priznanja iz Škotske, ali i razočarana što njena borba nije prepoznata u Bosni i Hercegovini.



”Kao jednoj od hiljada silovanih žena, nakon dugogodišnje borbe protiv nekažnjavanja ratnih zločinaca, mnogo mi znači ovo doktorsko priznanje jednog tako jakog državnog univerziteta. Ponosna sam na to, ali sam jako razočarana što to nije prepoznato u mojoj Bosni i Hercegovini. Ali to nije samo moja borba. Ovo zaslužuju sve preživjele žrtve silovanja i seksualnog zlostavljanja, a posebno one koje okuplja Udruženje Žena žrtva rata.”



Teška borba, kaže Hasečić, počela je prije više od dvije decenije.



‘” Hiljadu devetsto devedeset i osme godine pokrenula sam povratak u moj Višegrad, i išli smo uz pratnju lokalne policije, SFORA i IPTF-a. Upravo među tim policajcima sam prepoznavala naše silovatelje i ubice naših najrođenijih. Moja osveta tada se pretvorila u prikupljanje činjenica i izjava, koje sam slala Haškom tribunalu i istražnim organima Bosne i Hercegovine.”



Jedina satisfakcija za Bakiru Hasečić, kao i za većinu žrtava, su pravomoćne presude za počinitelje zločina. Udruženje ”Žena žrtva rata”, koje je osnovala 2003. godine, pruža pravnu i finansijsku podršku silovanim i seksualno zlostavljanim ženama kako bi se pravdi priveli i procesuirali odgovorni za ratne zločine.

(24sata.info / BHRT)