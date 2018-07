Narodna skupština Republike Srpske raspravljala je danas o Izvještaju Anketnog odbora, o okolnostima smrti Davida Dragičevića.

U Skupštini je nakratko bio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.



Šef Kluba poslanika SNSD-a Radovan Višković pozvao je Okružno tužilaštvo u Banjaluci da konačno kaže o čemu se radi u slučaju stradanja Davida Dragičevića.



"Nakon moje današnje replike u Narodnoj skupštini da bi nadležno tužilaštvo trebalo da konačno kaže o čemu se radi u slučaju stradanja Davida Dragičevića u medijima sam vidio tekstove da utičem na odluke tužilaštva, što apsolutno nije tačno", rekao je Višković u Narodnoj skupštini.



On je istakao da bi nakon više od 90 dana nadležno tužilaštvo moralo da kvalifikuje navedeno djelo.



"Da li postoji moja sprega sa nadležnim tužilaštvom ako tražim da daju kvalifikaciju stradnja Davida Dragičevića. Ako ne smiju, neka podnesu ostavke", kaže Višković.



Poslanik PDP-a Branislav Borenović tvrdi da vlast u Srpskoj "štiti ljude u tužilaštvima", odnosno u slučaju stradanja Davida Dragičevića.



Borenović, koji je i predsjednik Anketnog odbora, formiranog s ciljem sagledavanja svih relevantnih činjenica u vezi sa slučajem stradanja Davida Dragičevića, još jednom je pozvao poslanike da podrže izvještaj ovog tijela.



Poslanik SDS-a u NSRS Davor Šešić tvdi da nestaju dokazi u slučaju Davida Dragičevića i da se radi toga opravdano sumnja da se nešto želi zataškati.



On je upitao zašto do sada niko nije odgovorio na pitanje - zbog čega su na konferenciju za novinare 26. marta izašli visoki funkcioneri Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske?



"Mnogo je pitanja, a odgovora nema. Nešto je u ovom slučaju i nekome sporno. Nikoga ne želim da optužujem, ali ću u svakom slučaju glasati za zaključke Anketnog odbora koji je dobro uradio posao", rekao je Šešić.



Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Repulike Srpske Drago Kalabić rekao je da nije podržao izvještaj Anketnog odbora s ciljem sagledavanja svih relevantnih činjenica u vezi sa slučajem stradanja Davida Dragičevića, koji je prezentovao predsjednik tog skupštinog tijela Branislav Borenović.



Kalabić je istakao da je, kao član Anketnog odbora, razočaran što se u parlamentu Srpske raspravlja o ovakvim stvarima.



"Očekivao sam da će se Skupština baviti modernizacijom zakonodavstva i moćnim strategijama, a ovo nije posao Narodne skupštine po Ustavu i zakonu, uz puno uvažavanje cjeline i težine ovog problema", naveo je Kalabić.



On je, tokom rasprave u Narodnoj skupštini Republike Srpske o izvještaju Anketnog odbora s ciljem sagledavanja svih relevantnih činjenica u vezi sa slučajem stradanja Davida Dragičevića, upitao da li je ovom raspravom u parlamentu napravljen presedan.



Kalabić je rekao da su u pravosudne institucije uložene stotine miliona, a da se došlo u situaciju da se laici u Anketnom odboru bave ovim slučajem.



Naveo je da, s obzirom na masu dezinformacija, nigdje nije izjavio da David nije ubijen.



