Talgo voz koji je jutros krenuo iz Sarajeva stigao je na Željezničku stanicu u Bihaću bez kašnjenja, u 17.08 sati. Tako je u grad na Uni, prvi put nakon 26 godina stigao savremeni elektrovučni voz.

Foto: 24sata.info

-Izuzetno je ugodno, čak mogu reći i opuštajuće. Odlična stvar, pogotovo za nas studente koji često putujemo na relaciji Bihać – Sarajevo. Drago mi je da sam imala priliku putovati odmah prvim vozom -rekla je Bišćanka Amela, koja studira u Sarajevu.



Ovim su Željeznice Federacije BiH i definitivno uspostavile liniju Sarajevo - Bihać - Sarajevo, te realizirale projekt elektrifikacije Unske pruge. U osposobljavanje 47 kilometara Unske pruge od Bihaća do Blatne, uloženo je dva miliona i 800 hiljada maraka. Vlada Federacije BiH projekt je finansirala s 2,3 miliona, dok su Željeznice Federacije izdvojile 500.000 KM vlastitih sredstava.



-Veliki je uspjeh, ali i zadovoljstvo što smo napokon Bihać uvrstili na mapu željezničkog – putničkog saobraćaja u BiH. To je posebna satisfakcija za sve nas koji smo insistirali na realizaciji ovog projekta. Zaista je suvišno govoriti o značaju Unske pruge -istakao je direktor Željeznica Federacije BiH Enis Džafić



- Putovali smo s osmijehom na licu. Siguran sam da smo usrećili brojne Krajišnike i da smo ovim pokazali koliko nam je stalo do ovog kraja države. Osim Unske pruge, tu je još nekoliko važnih projekata za USK, tako da ovdje ne stajemo - riječi su federalnog premijera Fadila Novalića, koji je također doputovao prvim vozom u Bihać.



Cijena karte u jednom smjeru je 36,70 KM, dok će se za povratnu morati izdvojiti 59,10 maraka.



Prema planiranom redu vožnje, voz će već od sutra iz Sarajeva kretati u 16.00 sati, a na sjeverozapad BiH stizati pola sata iza ponoći. Polazak iz Bihaća je u 01.57, odnosno povratak u glavni grad BiH u 10.28 sati.

(FENA)