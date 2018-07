Republika Srpska i Srbija usaglasit će nastavne planove i programa za nacionalne predmete koji se izučavati u osnovnim školama već od septembra – rečeno je danas nakon sjednice članova parlamentarnih odbora za obrazovanje.

Nakon tematske sjednice o temi "Usaglašavanje nastavnih planova i programa za nacionalne predmete u školama Republike Srpske i Srbije", ministar prosvjete RS-a Dane Malešević smatra da je to opravdano.



- Smatrali smo da srpski narod, bez obzira gdje bio, treba da uči isti jezik i istoriju, geografiju, jer se radi o istom narodu, ista mu je istorija, govodi istim jezikom i normalno da nastavni planovi za djecu u osnovnim školama trebaju biti isti – ustvrdio je Malešević.



RS, dodao je, na osnovu Dejtonskog sporazuma ima pravo na vlastito obrazovanje te tvrdi da nema osnova za negodovanja bošnjačkih zvaničnika.



Očekuje da do septembra RS i Srbija usaglase nastavne planove za nacionalne grupe predmeta, bar za dio razreda u osnovnim školama.



I predsjednica Odbora parlamenta Republike Srpske za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje Danijela Mrda je ustvrdila da se time ne ugrožavaju prava bilo kod konstitutivnog naroda u tom bh. entitetu ili u Srbiji.



Zamjenik predsjednika Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Skupštine Srbije Ljubiša Stojmirović je na pitanje kojim jezikom govore Bošnjaci u toj zemlji rekao bošnjačkim, "mada je po riječima lingvista, taj jezik, kao i crnogorski srpski jezik, ustvari srpski jezik, s malim modifikacijama".



Srbi, kako je naveo, neće dozvoliti da im "otima jezik".



Tematska sjednica je održana samo par dana nakon što je entitetski potpredsjednik Ramiz Salkić pozvao vlasti ovog entiteta da odustanu od najavljenih zajedničkih nastavnih planova sa Srbijom. Salkić i drugi bošnjački zvaničnici u RS te lingvisti su 29. juna, nakon konferencije o bosanskom jeziku u Banjoj Luci, upozorili će to dodatno produbiti ionako veliki jaz i diskriminaciju u obrazovnom sistemu u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.



Pozvali su i nadležne u Bosni i Hercegovini, ali i OHR, da reaguju u ovom slučaju.



