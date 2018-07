Udruženje građana "Svjedoci svog vremena" u povodu obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici sedmu godinu organiziraju pohod mira "Sarajevo-Nezuk-Potočari 2018", a ovogodišnji učesnici krenut će 3. jula iz Sarajeva.

Arhiv / 24sata.info

Prvog dana planirano je pješačenje do Planine Ozren (Ovčija ravan) gdje će kolona učesnika prenoćiti.



U ovogodišnjem pohodu učestvovat će 38 građana iz svih dijelova BiH, koji će do Potočara za osam dana prepješačiti oko 280 kilometara.



Drugog dana planirano je pješačenje do Planinarskog doma Ponijerka Olovo, gdje će učesnici prespavati, a trećeg dana predviđeno je pješačenje do Planinarskog doma "Javorje" Konjuh.



Učesnici pohoda mira bi četvrtog dana trebali pješačiti do Jelovog Brda, gdje će na privatnom imanju biti organizirano noćenje u improviziranom kampu.



Petog dana pješačit će se do Nezuka, gdje će se učesnici priključiti tradicionalnom Maršu mira "Nezuk-Potočari".



"Nadamo se da ćemo na ovaj način doprinijeti jačanju osjećaja zajedništva, pripadnosti, odgovornosti i povezanosti, odati počast nastradalima, podsjetiti, te dati skromni doprinos da se ne dozvoli zaborav i da se nikada i nikome više ne dogodi genocid", saopćeno je iz Organizacionog odbora pohoda mira "Sarajevo-Nezuk-Potočari 2018".



(FENA)