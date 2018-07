Hadžija Mustafa Muminović (70) iz Konjević Polja bio je jedan od najstarijih konjanika koji je danas posjetio Prusac kod Donjeg Vakufa, gdje je prisustvovao završnoj svečanosti "508. Dana Ajvatovice".

Arhiv / 24sata.info

- I prošle godine sam bio ovdje s mojim Šarcem. Ispričao sam rodbini i komšijama kako mi je bilo. Nakon toga su neki od njih odlučili da dođu ove godine tako da nas je, ovaj put, stiglo oko petnaestak - kazao je ovaj Bratunčanin.



Ajvatovica je, kaže, za njega mali hadž, a dolazit će i idućih godina kada će, vjeruje, grupa iz Podrinja koja će krenuti put Donjeg Vakufa biti još veća.



- Krenuli smo iz Srebrenice, prošli kraj Memorijalnog centra, naših šehida, sišli u Konjević Polje, i uputili se na mjesto odakle svi konjanici kreću prema Ajvatovici - naglasio je.



Ističe da su organizaciju dolaska vjernika iz Bratunca u Prusac pomogle islamske zajednice u Zvorniku i Bratuncu.



Oduševljen svojom prvom posjetom Ajvatovici bio je i Prijedorčanin Samir Jujić, koji je u Prusac došao iz australijskog Melburna.



- Doživljaj je neopisiv, pogotovo nama koji smo daleko od rodnog kraja. Hvala mojim prijateljima iz Zenice odakle je, inače, moja supruga, što su mi omogućili da nosim bajrak, što je za mene velika čast - kazao je.



Ajvatovica je, dodao je, najveći skup muslimana u Evropi, koji nije želio nikako propustiti.



- Sad znam zašto je srce ovdje nekako puno, a duša ispunjena - zaključio je.



U koloni koja je od Prusca pješice prešla put dug oko sedam kilometara do Ajvaz-dedine stijene, bila je i penzionerka Ševala Kametović iz Šerića kod Živinica.



- Dolazim svake godine, iako imam problema s kičmom i koljenima. Nije mi teško, a posebno mi se sviđa program koji organiziraju gosti iz Turske i drugih zemalja - kazala je.



Ismet Altunbabić iz Tuzle u Prusac dolazi od 2002., a to namjerava činiti i narednih godina.



- Ko jednaput dođe na Ajvatovicu, ponovo će doći na ovo predivno mjesto - istaknuo je.



Sedina Imamović iz Jajca do ajvatovičke livade je došla pješice, u društvu kćerke Nejre.



- Onaj ko ima vjeru u duši, za njega je ovo nešto posebno i neobjašnjivo, nešto što se dogodi samo jednom u godini, a pamti sve do idućeg dolaska - kaže Sedina.



(FENA)