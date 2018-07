(24SATA.INFO)

Na Mrakovici je danas obilježeno 76 godina od Bitke na Kozari - simbola stradanja i otpora srpskog naroda u borbi protiv nacista i ustaša - u kojoj je ubijeno oko 40.000 civila, a 68.000 ih je protjerano i internirano u logore.

Predsjednik Republike Srpske Milora Dodik rekao je da je narod Kozare podnio stradanje koje je organizovano s ciljem njegovog nestanka.



On je naglasio da su Srbi jedini imali državu i da su dali slobodu drugima stvaranjem Јugoslavije.



- Obje Јugoslavije bile su velike srpske političke i nacionalne zablude - rekao je on i dodao da, svjesni stradanja, moramo da spriječimo nova, jer Srbi ne mogu da žive bez slobode.



Dodik je rekao da su Srbi kroz svoja stradanja u Drugom svjetskom ratu i skrivanje istine o tome trebali da nestanu sa ovih prostora krajem prošlog vijeka, zbog čega je važno stvaranje Republike Srpske.



- Mi želimo jaku Srpsku. Ne želimo da pravimo iluziju od BiH. Ona je zajednica u koju smo natjerani, kao što je to bila Јugoslavija - rekao je Dodik.





