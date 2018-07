Došli smo na naš bosanski duhovni sabor, pred Ajvaz-dedinu stijenu, da obnovimo naš nijet da ćemo raditi, boriti se i Bogu upućivati dovu da primi plodove našeg rada - kazao je reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović na završnoj svečanosti "508. Dani Ajvatovice", koja je danas održana u Pruscu kod Donjeg Vakufa.

Ajvatovica je, istaknuo je, duhovna smotra snage i jedinstva bosanskih muslimana i mnogo veća od same predaje i legende o Ajvaz-dedi.



- Ona je molitva, dova za bereket i mir u Bosni. Ajvatovica je Akhisar, bosanska Medina, grad kojim nas je Ajvaz-dedo, gradeći vodovod, uveo u urbanu civilizaciju, grad muslimanske učenosti i grad iz kojeg se uzdigao naš um, grad najumnijeg među nama Hasana Kafije Pruščaka - naglasio je reis Kavazović.



Ajvatovica je, dodao je, mjesto na kojem su muslimani naučili da iskren nijet, istrajnost u poslu i dova mogu pomjerati stijene i brda, i dokaz da je svaki san moguće ostvariti.



- Neka naš zajednički san bude da za sebe, svoje porodice i naš komšiluk izgradimo bolji život, naprednije i čistije gradove, sela i mahale, bolje puteve i vodovode, škole i bolnice, uvjete za rad i privređivanje, bolja mjesta za odmor nakon napornog rada, manje mjesta za dangubu, opijanje i kocku, bolju pažnju za bolesne, siromašne, napuštene starce i djecu siročad. Neka naš san bude da nam djeca ostaju ovdje, ali i to da uvijek budemo široka srca da pomognemo unesrećenima, ma ko oni bili - poručio je reis Kavazović.



Predsjednik Organizacionog odbora "508. Dana Ajvatovice" travnički muftija Ahmed ef. Adilović kazao je, između ostalog, da je manifestacija proteklih dana ponudila građanima jedanaest općina više od osamdeset vjerskih, naučnih, edukativnih, kulturnih, sportskih i humanitarnih sadržaja.



- Iz tih sadržaja, svako je za sebe mogao uzeti pouku kako biti bolji čovjek, kako biti čestitiji, pošteniji i društvu, u kojem živimo, korisniji - naglasio je.



Ovogodišnjim motom "Kad vjera govori i priroda sluša" Ajvatovica, kaže, šalje poruku "da su i vjera i priroda sa istog izvora, od istog Tvorca, da su kompatibilne i da nam trebaju biti životna inspiracija".



Pozvao je sve prisutne da budu "promotori dobra, poštenja, čestitosti i opće koristi, i uz one koji izgaraju u radu za svoju vjeru, narod i domovinu".



- Moramo svi aktivno raditi na poboljšanju stanja u društvu i čuvati vrijednosti koje imamo. Pri tome, jasno kažemo da poštujemo pripadnike drugih naroda, da im želimo dobro kao i sebi, te da u zajedništvu i suživotu trebamo svi raditi na boljoj budućnosti BiH i njenih naroda i građana – zaključio je travnički muftija Ahmed ef. Adilović.



On se na kraju zahvalio svima onima koji su pomogli da se programski sadržaji ovogodišnjih "Dana Ajvatovice" realiziraju na najbolji način.



Inače, vjerskom programu, koji je upriličen na ajvatovičkoj livadi, prethodio je prolazak kroz Ajvaz-dedinu stijenu na čijem izlazu se, tradicionalno, uči sura El-Feth.



Kao i ranijih godina, put Ajvatovice prvi su krenuli konjanici, a nakon prozivke bajraka ispred Handanagine džamije i ostali vjernici koji su stigli u Prusac iz svih dijelova svijeta.



Manifestaciji su prisustvovali brojni predstavnici političkog, društvenog i vjerskog života BiH, među kojima i predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić te potpredsjednica Federacije BiH Melika Mahmutbegović.



Tradicija "Ajvatovice" stara je više od petsto godina. Legenda kaže da je čuveni prusački alim Ajvaz-dedo klanjao četrdeset sabah-namaza, moleći Allaha dž.s. da stanovnicima Prusca podari vodu.



Klanjajući je zaspao i usnio kako su se sudarila dva bijela ovna, i kako se od siline tog sudara stijena na jednom mjestu razdvojila. Probudio se kraj raspukle stijene iz koje se pojavila voda.



U znak sjećanja na Ajvaz-dedinu molitvu, muslimani iz cijelog svijeta svake godine posjećuju Prusac.



