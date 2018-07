Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da bi Hrvatskoj zbog održavanja međusobno dobrih odnosa sa Srpskom i BiH bilo najpametnije da odmah pusti na slobodu pukovnika Vojske Republike Srpske Danu Lukajića, koji je uhapšen juče u Ličkom Petrovom Selu zbog sumnje da je počinio navodni ratni zločin u logoru Manjača.

Milorad Dodik / 24sata.info

- Hrvatskoj bi to bilo najpametnije da učini zbog dobrih odnosa koje gajimo i pokušavamo da izgradimo i sa Hrvatima u BiH - rekao je Dodik novinarima na Mrakovici, javlja Srna.



On je istakao da će Srpska učiniti sve što bude mogla da pomogne pukovniku Lukajiću.



Dodik je ponovio da je to hapšenje nedopustivo i izrazio uvjerenje da je riječ o obliku fašizma.



On je dodao da to nije u jurisdikciji hrvatskog pravosuđa, već da je, ako ima nečega, to u nadležnosti BiH.



- BiH to nije procesuirala i tražim od svih organa da se uključe i da se to rasvijetli - rekao je Dodik.



Lukajić je uhapšen juče u Ličkom Petrovom Selu prilikom odlaska na obilježavanje Dana sjećanja na Јadovno i 77 godina od stradanja više od 40.000 ljudi u kompleksu ustaških logora smrti Gospić-Јadovno-Pag.



Iz hrvatske policije je saopšteno da je nekadašnji oficir u organima bezbjednosti Pete vojne oblasti ЈNA Dane Lukajić /67/ uhapšen u Ličkom Petrovom Selu zbog sumnje da je "počinio ratni zločin protiv ratnih zarobljenika u logoru Manjača kod Banjaluke u septembru 1992. godine".



(RTRS)