Profesor filozofije i studija za proučavanje holokausta i genocida s američkog Southern Connecticut State Univeziteta David Pettigrew izjavio je danas u Sarajevu da predloženi zakon u Republici Srpskoj koji se odnosi na zaštitu žrtava ratne torture predstavlja surovu prevaru jer da bi ušla u sistem za naknadu štete žrtva mora imati prebivalište u Republici Srpskoj tri godine prije podnošenja prijave.

Foto: 24sata.info

Kao jedan od uvodničara na današnjoj sesiji Kruga 99 o temi "Krah pravosuđa i restorativne pravde za žrtve torture", Pettigrew je rekao da žrtve užasnih zločina koji su se dogodili u Republici Srpskoj nisu voljne da tamo žive i od njih to i ne treba očekivati.



- Žrtve su ili interno raseljene u Federaciji, ili žive u inostranstvu. Zahtjev za prijavu boravka u RS je izuzetno licemjeran, s obzirom na to da je u Republici Srpskoj organiziran orkestrirani napor za sprečavanje povratka nesrba koji su prisilno iseljeni iz svojih domova - rekao je Pettigrew.



Istakao je da bi pravi napori u traženju reparativne pravde uključili javno prihvatanje odgovornosti rukovodstva Republike Srpske za zločine počinjene u ime tog entiteta, te da je potrebno provesti državne zakone kojima se zabranjuje poricanje genocida i glorifikacija ratnih zločinaca.



Pettigrew je naveo da je Republika Srpska "osnovana s genocidnom namjerom da stvori etnički homogen entitet i da je nakon kriminalnog postizanja etničke homogenosti Dejton priznao Republiku Srpsku, što je bila nagrada za uspješan genocid".



- Samo ponovno ujedinjenje Bosne i Hercegovine omogućilo bi pravu pravnu restorativnu pravdu za žrtve genocida i efikasno bavljenje osnovnim uzrocima zločina: osnivanjem, priznavanjem i legitimitetom Republike Srpske - naglasio je Pettigrew.



Predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović rekao je da u BiH i u cijelom regionu poseban problem predstavlja pravosuđe koje je na usluzi politici i koje je stvorilo haotično stanje.



Kazao je da Srbija i Hrvatska vješto izbjegavaju procesuiranje ratnih zločina ili su ti procesi nekorektni, dok je Sud BiH sveden na nivo opštinskog suda koji procesuira izvršioce zločina a složene predmete ne procesuira posljednjih 10 godina.



Tahirović smatra da je jedino rješenje da zakon o zaštiti žrtava ratne torture bude usvojen na državnom nivou i da omogući svim žrtvama podjednaka prava kako bi se došlo do tačnog broja takvih žrtava na svim stranama.



(FENA)