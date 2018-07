Sjevernoatlantski vojni savez (NATO) zadržat će prisustvo, fokus i angažman u Bosni i Hercegovini da bi se pomoglo u provedbi stvarnih reformi na dobrobit svih građana, kazao je u intervjuu za Fenu komandant NATO Štaba Sarajevo brigadni general Robert Huston.

Robert Huston / 24sata.info

U oproštajnom intervjuu za Fenu napomenuo je da se predanost NATO Štaba Sarajevo BiH odražava u kontinuiranoj saradnji i podršci Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama, s akcentom na svakodnevne reformske aktivnosti, a sve te reforme usmjerene su na jačanje ključnih stubova demokratskog društva.



- U prošloj godini, uporedo s napretkom ostvarenim na knjiženju lokacija, što je uvjet iz Talina za aktiviranje Akcijskog plana za članstvo (MAP) bio sam usredsređen na blisku saradnju s brojnim institucijama vezano za knjiženje imovine da bismo, po potrebi, mogli pružiti pomoć - dodao je.



Kao drugi prioritet izdvojio je aktivnosti na implementaciji Pregleda odbrane, čak i prije aktiviranja MAP-a jer je bilo važno da se saveznicima pokaže što je moguće više napretka prije predstojećeg NATO samita u julu i samim tim odlučnost BiH na njenom integracijskom putu ka NATO-u.



U svjetlu prošlogodišnje uspješne NATO terenske vježbe upravljanja posljedicama katastrofa kojoj je BiH bila domaćin, fokus je bio da se BiH i regionalnim partnerima pruži pomoć da poboljšaju koordinaciju odgovora na prirodne katastrofe kakve su pogađale ovaj region u proteklom periodu.



- U tom svjetlu, snažno sam zagovarao pristup regionalnih rješenja za regionalne probleme. Moja nastojanja bila su usmjerena na pružanje podrške bh. građanima da se osigura sigurno i stabilno okruženje koje pruža platformu za ekonomski prosperitet koji više nego zaslužujete - podvukao je Huston.



General Huston ocijenio je da oni koji su od početka bili uključeni u proces reforme odbrane u BiH mogu posvjedočiti o ogromnom napretku koji je postignut, pogotovo ako se pogleda šire od odbrambenog sektora i vojske.



- U jednom periodu bilo je teško i zamisliti da bi entitetske vojske mogle biti ujedinjene pod jednim Ministarstvom odbrane i zastavom Oružanih snaga. To je dokaz koliko daleko smo stigli i šta je moguće kada svi radimo zajedno - mišljenja je Huston, koji je najavio da će NATO nastaviti neumorno raditi s BiH.



Govoreći o članstvu BiH u NATO savezu, naglasio je da su osnovne mjere koje međunarodna zajednica može preduzeti da bi pomogla BiH da postigne stabilnost i napredak pružanje konkretne pomoći, savjeta i resursa na terenu vezano za nastojanja usmjerena ka euroatlantskim integracijama.



Napomenuo je da je BiH izjavila težnju ka članstvu u NATO-u 2005. godine kada je Predsjedništvo BiH potvrdilo taj cilj i kada je usvojen Zakon o odbrani, ali i kada se BiH prijavila za Akcijski plan za članstvo 2009. godine te prihvatila poziv da otpočne Akcijski plan za članstvo 2010. godine.



- Što se tiče MAP-a, to je partnerski program između NATO i zemlje kandidata, koji je od velike pomoći za budući spektar reformi od kojih će koristi imati svi građani BiH. On odražava zahtjeve NATO-a ne samo u vezi odbrambenih pitanja nego sigurnosti uopće, političkog i demokratskog nadzora, odgovornosti i transparentnosti u procesu odlučivanja, finansijskih i budžetskih procedura, pravosudnog sistema i puno više - istaknuo je Huston.



Stoga je naglasio da se zbog ovih konkretnih prednosti i potiču bh. lideri da naprave potrebne korake kako bi se MAP mogao aktivirati što prije jer bi to bilo od istinske koristi za sve građane BiH.



Tokom mandata u BiH general Huston imao je priliku da blisko sarađuje s pripadnicima Oružanih snaga BiH koji su kaže talentirani i stručni u svom poslu, bilo da pružaju podršku građanima u BiH ili međunarodnoj zajednici u inostranstvu i koji uvijek sebi postavljaju vrlo visoke standarde te uživaju poštovanje onih s kojima rade i na taj način predstavljaju BiH u vrlo pozitivnom svjetlu.



- Građani s kojima sam se privatno upoznao također su mi bili nadahnuće, bili su vrlo srdačni i gostoljubivi, otvorenih ruku su primili mene i moju porodicu i stekao sam prijateljstva za koja sam siguran da će potrajati do kraja života, a bez obzira gdje se u budućnosti zateknem, bit ću snažan zagovornik BiH - naglasio je.



Na kraju je izrazio stav da je budućnost BiH svijetla, a snaga ove zemlje leži u njenoj različitosti, dodajući da se na terenu uvjerio da bh. građani imaju ciljeve i nade zbog čega i smatra da će BiH biti uspješna zemlja i iz domaće i iz međunarodne perspektive.



(FENA)