Prema raspoloživim modelima, u prvoj sedmici jula neće doći do izraženije promjene vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Ilustracija / 24sata.info

Kako navode meteorolozi, zadržat će se nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Izraženije padavine očekuju se pred kraj prognoziranog perioda. Maksimalne očekivane temperature zraka kretat će se oko 30 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.



Sutra se Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu od 18 do 23, a dnevne od 21 do 26, na jugu od 27 do 31 °C, saopćeno je.



(24sata.info)