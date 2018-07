Klanjanjem džuma-namaza u musali Memorijalnog centra Potočari, danom sjećanja na genocid u Srebrenici u danskom gradu Kalding i drugim sadržajima počelo je obilježavanje 23. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice u julu 1995. godine.

Potočari / 24sata.info

Posjeta stratištu



Obilježavanje će trajati 20 dana, imat će 70 kulturnih i vjerskih sadržaja, a završava se 17. jula, posjetom mjesta stradanja šest srebreničkih mladića u Trnovi. Tri dana prije bit će organizirana posjeta osam stratišta u Podrinju i zadružnog objekta u Kravici kod Bratunca.



Direktor Memorijalnog centra Potočari Merseda Smajlović za „Avaz“ kaže da je u ovom kompleksu sve spremno za komemoraciju 11. jula. Kaže da će iduće sedmice radnici „Komemorativnog centra Tuzla” početi kopanje mezara za do sada 35 identificiranih žrtva genocida.



Munira Habibović, predsjednik podobora „Marša mira 2018“ od Nezuka do Potočara, ističe da je trasa pohoda u dužini od 100 kilometara spremna za polazak oko 5.000 do sada prijavljenih učesnika iz cijelog svijeta.



Prava staza



- Izvršeno je deminiranje 300.000 kvadratnih metara na lokalitetu Kameničko brdo, tako da se prvi put ove godine neće ići zaobilaznom stazom, nego onom pravom, kojom su se Srebreničani u julu 1995. godine probijali do slobodnog teritorija. Sigurnosne snage BiH obišle su stazu i uvjerile se u njenu sigurnost - naglasio je Habibović.



Šestogodišnji Ibro Bičić najmlađi učesnik „Marša mira“



I ove godine učesnicima „Marša mira“ Nezuk – Potočari pridružit će se učesnici „Ultramaratona“ iz Vukovara, biciklisti iz Bihaća i oko 300 učesnika „Marša mira“ Žepa - Potočari, koji će iz Borika kod Žepe krenuti 9. jula. Najmlađi učesnik ovog pohoda bit će šestogodišnji Ibro Bičić iz Žepe, a tu su i maratonci, koji su ušli u devetu deceniju života.



(Avaz)